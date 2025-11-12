台視新聞網

鳳凰颱風估下半天登陸 台鐵午起部分列車停駛「異動一次看」

颱風鳳凰今（12）日凌晨觸陸，逐漸向東北東方向移動，預估今天傍晚中心將在恆春登陸，雖然強度持續減弱當中，但仍要防範暴風圈帶來的風雨，台鐵公司公告，因應鳳凰颱風發布陸警，今（12）日下半天12時至18時部分列車異動一覽。

台鐵11月12日12時至18時各級列車異動如下：


一、東部幹線

(一)對號列車：樹林=台東間全區間停駛。
(二)區間(快)車：蘇澳新=蘇澳間全日停駛。
樹林=台東間視風雨狀況機動行駛。

二、西部幹線

(一)對號列車：彰化=基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛）；彰化=潮州間停駛。
(二)區間(快)車：視風雨狀況機動行駛。

三、南迴線：各級列車全區間停駛。

四、支線：深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。

五、山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

責任編輯／陳盈真

