鳳凰颱風估下周三至周四穿越台灣 氣象專家：各地強降雨

鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，明（9）日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。氣象專家吳聖宇指出，12日到13日上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。

颱風暴風到達時間及機率 。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，今（8）日天氣相當良好，各地大致都是晴到多雲的天氣型態，中南部早上雲量較多，但是上午之後陽光有機會開始出來。白天溫度較為偏熱，北部、東半部白天高溫有28至30度，中南部高溫將來到31至33度，不過晚間到明（9）日清晨在中北部到東北部空曠地區低溫仍有可能降到20度上下，日夜溫差變化較大。

吳聖宇說，明（9）日下半天起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，天氣逐漸會轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。明天白天各地的高溫仍然偏熱，北部、東半部高溫仍可到27至29度，中南部則還是會來到31至33度左右，明晚到10日清晨中北部、東北部空曠地區低溫還是有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。

鳳凰颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今（8）日凌晨已經增強為中度颱風，明（9）日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估10日鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。11日逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。12日就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，週三晚間到週四上午這段期間颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，週四下午遠離台灣附近。在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。

吳聖宇表示，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。預期10日至11日颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到11日降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。同樣受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地沿海以及外島地區將有8至10級或以上陣風發生機會，強風的情況也要留意。

12日到13日上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。吳聖宇提醒，中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生。預估最快要等到週四13日下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。至於下週五到週末則受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。

吳聖宇指出，目前的預報看起來，鳳凰颱風下週侵襲台灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響，尤其北東部要先留意共伴效應強降雨，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。提醒大家趁這兩天影響還不大時，及早做好防颱準備，應對這個非常難得的可能在11月將要登陸台灣的颱風。

而上一次於11月期間登陸台灣的颱風，是1967年的吉達颱風，當時颱風登陸台灣後，於台中及新竹間出海，進入台灣海峽後就灰飛煙滅，減弱為熱帶性低氣壓，這場颱風仍造成花蓮地區災情慘重，成為台灣11月颱風災害的重要歷史案例。

