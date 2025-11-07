鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

氣象署預報員技正林秉煜說明，「颱風有可能這時候，是逐漸從西南沿海北上過程，可是目前有些資料，它是從比較偏南的地方通過台灣，或者甚至某些模式是上來以後就往西南掉，會造成我們對南部降雨情況的程度有非常大的不同，所以它的不確定性，隨著颱風的路徑會有高度相關。」

氣象署表示，今明兩天各地天氣多雲到晴，只有北海岸、大台北山區、東半部等地有零星降雨；天氣轉變出現在週日，受東北季風增強影響，迎風面的大台北、宜蘭等地會有降雨，東半部降雨機率也高。

而下週一到週四，受到東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，降雨機率增多，東部甚至南部都有強降雨，至於降雨型態及分布會隨颱風路徑相關，仍需密切觀察。