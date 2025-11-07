鳳凰颱風估今轉中颱！下週恐「結合東北季風」 挾強風豪雨撲台
記者柯美儀／台北報導
今（7）日是立冬，各地大多為晴到多雲，天氣風險分析師歐宗學表示，穩定晴朗的天氣將持續到週日；至於今年第26號颱風「鳳凰」預估今日達到中颱等級，並持續增強，未來路徑雖仍有變數，但直接侵襲台灣的機率已相當高，預計下週一外圍環流結合東北季風，為北部、東半部帶來風雨，下週二起中南部也會陸續受影響，提醒民眾預先做好防颱準備。
穩定晴朗持續至週日
歐宗學表示，今日天氣類似於昨日，環境風向為偏東至東北東風，水氣再更少一點。各地天氣普遍都是晴到多雲，只有東半部及山區附近才會偶爾有些零星降雨影響。氣溫型態也比較溫暖，晨間各地低溫約在20-21度，市區稍高一些，西半部白天高溫普遍都可達30度，中南部可能來到32-33度，東半部相對雲量稍多且有風勢調節，但高溫也可達26-28度，日夜氣溫變化都相當明顯。
週日東北季風南下 北東降溫轉雨
歐宗學指出，週六大氣環境都還沒有明顯變化，週日中午過後東北季風開始逐漸南下，但初期水氣仍較少，預估白天期間各地都還可以維持與近幾天相似的穩定天氣型態，週日晚起迎風面大台北、東半部至恆春半島地區才會陸續有較明顯的陰雨天氣出現，同時氣溫也將逐漸下降。
鳳凰颱風估今升中颱 下週恐接近台灣
颱風方面，歐宗學說，鳳凰颱風經過一天的發展，目前已經來到輕颱上限等級，預估今日就會跨入中颱的門檻，並且還會繼續增強，預報路徑沒有太大變化，前面這段持續西行，並在下週一通過菲律賓呂宋島的分歧不大，但在後續逐漸北轉，並通過台灣附近時不確定性仍然相當高，主要是北轉位置、移動速度及轉向角度都還無法確定，但直接侵襲的機率已經相當高，下週一外圍環流配合東北季風會開始為北部、東半部地區帶來風雨，下週二至四南部、中部地區也會陸續受颱風環流影響。
鳳凰颱風週一至週三影響台灣最劇
歐宗學進一步說明，下週一鳳凰颱風通過呂宋島時，會間接加強東北季風，北部、東半部至恆春半島普遍為陰雨天氣，且風速強、水氣多，在迎風面地形上開始有大量降雨累積。中南部地區白天期間尚無明顯影響，預估可維持多雲天氣，但晚間也會開始受外圍環流雲系影響而有局部短暫陣雨機會。此時周邊海域以及沿海地區已經有非常大的風浪出現，也會伴隨長浪影響，也可能已經發布部分地區的海上颱風警報，提醒大家盡量避免前往海濱活動。
歐宗學表示，下週二到下週三是鳳凰颱風侵襲影響台灣的關鍵時間，前面有提到說此段時間的路徑不確定性仍高，是否登陸或僅在近海通過；轉向角度是否較大往東北方向快速移出、或是角度較小持續在台灣西岸往北移動，對於各地的風雨影響程度及時間都不太相同，更不用說各模式之間在移動速度甚至是否北轉都還有差異存在，不過還是要先做好準備。而到了下週四鳳凰颱風應該就會明顯減弱且持續遠離台灣附近，各地的風雨影響都有逐漸減緩趨勢，不過由於東北季風還在，因此沿海強風大浪的情況還不會那麼快趨緩，仍要留意。
