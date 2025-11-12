鳳凰颱風估傍晚恆春登陸 氣象署：不排除提早減弱成熱帶低壓
颱風鳳凰今（12）日凌晨已經觸陸，並逐漸往東北東方向移動，氣象署預估，今天傍晚中心就會於恆春登陸，不過隨著颱風持續減弱、暴風圈縮減，雲林、澎湖已經脫離陸警範圍，不排除提早減弱成熱帶性低氣壓，對台影響可能相對減緩。
氣象署表示，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻西南西方約160公里海面上，強度持續減弱，近中心最大風速從每秒23公尺減弱到每秒20公尺，暴風半徑也有縮減的趨勢。海警區域包含東北部海面、巴士海峽、台灣海峽以及東沙島海面；陸警區域則隨暴風圈一起縮減，範圍包括嘉義以南、南投以及花東地區，雲林、澎湖則已脫離。未來颱風會逐漸往東北東方向移動，比較接近恆春半島一帶，大約今晚就會登陸恆春半島南段，不過強度仍有持續減弱的趨勢，不排除會提早減弱成熱帶性低氣壓。
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署
氣象署指出，受到颱風外圍環流與東南風影響，花東地區今清到白天整體雨勢又逐漸增大，隨著颱風往北移動，在風向還沒有改變的情形下，東南風持續為花東地區帶來明顯降雨，基隆北海岸清晨到上午左右還是有一波比較明顯的雨勢，不過現在隨著整個幅合區逐漸減弱，雨勢上面也有略為減小的趨勢，中南部則主要受到中高層雲系影響，雨量累積並不明顯。
氣象署還說明，受到東北季風跟颱風外圍環流共伴影響，大台北、東半部地區有明顯雨勢，累積雨量最大在宜蘭縣800毫米以上，新北市554毫米，北市山區也有300毫米以上的雨勢。在未來降雨趨勢方面，今天白天花東地區還是降雨熱區，北宜一帶仍有間歇降雨，中南部與澎湖隨著環流逐漸接近，降雨有稍微增多的趨勢。氣象署也持續發布豪雨特報，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮、台東以及屏東山區為「豪雨地區」，桃園以北、花東平地、高屏一帶與澎湖則是「大雨地區」。
氣象署持續發布豪雨特報。圖／中央氣象署
在風力方面，受到前期東北風影響，以及颱風逐漸來到陸地上空，風場在花東一帶轉成偏南風，沿海風勢稍微增大，北方則主要還是偏北風的環境，週四再度轉回東北風後，台灣海峽沿海一帶風勢偏強，尤其在台中附近的沿海地區，陣風可以來到11級左右，且今明兩天沿海強風還會持續。
12小時風力預報趨勢。圖／中央氣象署
至於未來一週的天氣，氣象署說明，今天整個大台北與東半部地區雨勢較顯著，週四、五左右基隆北海岸、大台北地區還有宜蘭山區，部分雨勢也都比較明顯，不過其他各地大致會逐漸轉為多雲到晴的天氣；在週六、日東北季風減弱，整體降雨較為減緩，不過迎風面還是會有斷斷續續的陣雨；到了下週一、二會受到下一波東北季風影響，迎風面降雨增多，各地氣溫也會明顯下降，提醒民眾留意溫度上的變化。
責任編輯／馮康蕙
旅運量增！高鐵傍晚緊急加開4班次 南港站每10分鐘發車
鳳凰將以輕颱下限襲台！「這範圍」嚴防強風豪雨
馬太鞍溪溢流水勢又變大！明利村貨櫃被沖走電杆斷 居民高處目睹嚇壞
