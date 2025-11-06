鳳凰颱風估北轉登陸台灣 氣象粉專：這走法對台最不利
鳳凰颱風今（6）日凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，預計11日間穿越菲律賓進入南海後會大角度北轉，朝台灣接近，12日至13日之間穿越台灣上空，直言「這樣的走勢對台灣而言最不利」。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風整體來說路徑變化不大，模式預報均逐漸收斂、明朗。「鳳凰颱風11日間穿越菲律賓進入南海後會大角度北轉，朝台灣接近。綜合數值模式資料，預計12日至13日之間穿越台灣上空，強度仍可達輕颱上限或中颱下限，就看他卡在菲律賓多久了！」也提醒，這樣的走勢對台灣而言最不利，「請大家這幾天要開始做防颱準備囉」。
