鳳凰颱風估明早生成 明天天氣北北基宜防降雨

中央氣象署表示，明天水氣減少，但仍受東北季風影響，北北基宜須留意持續降雨，且可能有局部較大雨勢，中南部有機會見到陽光；氣溫方面，北部整天約攝氏20至24度，中南部仍偏溫暖。另位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，最快明天白天增強為今年第26號颱風鳳凰，周末前將朝菲律賓移動，後續路徑尚有不確定性，氣象署會持續觀察對台影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，位於關島附近海面的熱帶系統，今天上午增強為熱帶性低氣壓，預估明天清晨至上午有機會增強為今年第26號颱風鳳凰，周末之前會朝菲律賓前進，移動過程中，有達中颱強度的機率。

廣告 廣告

黃恩鴻說，準颱風鳳凰未來路徑走向多變，對台灣天氣影響不一，10日前後路徑可能發生轉折，北轉往台灣東方海面移動或持續西行穿過菲律賓，氣象署會持續觀察。

黃恩鴻提到，明天水氣減少，但基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區仍有較持續的降雨，須留意局部較大雨勢，中南部則有機會見到陽光。

黃恩鴻表示，6日東北季風減弱，水氣更少，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，其他地區天氣多雲到晴，中南部山區午後有零星短暫陣雨；7日至9日白天，各地天氣相對穩定，白天大致多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，下一波東北季風預計9日晚間增強，可能持續影響至下周，降雨部分以北部及東北部地區局部短暫雨為主。

氣溫方面，黃恩鴻表示，明天仍受東北季風影響，北部平地全天氣溫約攝氏20至24度；6日東北季風減弱，白天高溫預估回升到約28、29度，低溫約22、23度。中南部氣溫變化不大，整體仍偏溫暖。

另外，黃恩鴻提醒，明天花東沿海及綠島、蘭嶼須注意長浪發生機率。