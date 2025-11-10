鳳凰颱風估明發陸警 龔明鑫：4000台電員工已準備搶修
[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署預估今天（10日）晚間將發布海上警報，明天更可能發布陸上颱風警報。對於防颱準備，經濟部長龔明鑫上午於立法院受訪表示，台電公司已經有大概超過4000名員工隨時準備搶修，水利署長也預計在今天下午抵達花蓮做好準備。
龔明鑫上午表示，對於防颱準備，在電的部分，台電公司有大概超過4000名員工已經準備好要擔任搶修工作，相關機械設備也都準備妥當；至於上次丹娜絲所造成的損害，他們已給予一些修復和補強，甚至於強化。
龔明鑫再表示，另就水的部分則再分為兩個部分，第一是全台灣水庫都有監控水位，隨時做必要的處置；第二、 對於花蓮，水利署長應該今天下午就會到花蓮去，隨時觀看任何情況與處置，他們已經調動大型機具到花蓮，堤防也利用消波塊或太空包做加強。
