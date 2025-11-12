鳳凰颱風估晚間登陸恆春半島 氣象署：不排除提早減弱為熱帶性低氣壓

（圖／翻攝自中央氣象署網站）





中央氣象署今(12)日持續發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報，中心上午10時位於鵝鑾鼻西南西方約 140 公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。氣象署指出，未來颱風會逐漸朝東北東方向移動，朝恆春半島一帶，大約今晚左右就會登陸到恆春半島，並且往東北方向移動，不過在這段過程中，颱風強度有持續減弱的趨勢，不排除它會比較提早一些些減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署表示，今日仍受颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大臺北及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，在外活動請注意安全，並留意坍方、落石及溪水暴漲，避免前往山區活動，桃園至苗栗及中部地區也有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至25度。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖陰陣雨，氣溫22至25度；金門陰短暫陣雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫17至20度。

氣象署說，西半部、宜蘭沿海及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，其中高屏沿海及澎湖有局部平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；各沿海浪高可達3至5公尺，尤其南部及澎湖海面浪高可以來到6公尺左右或以上，各沿海及離島有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動。

更多新聞推薦

● G7外長聲明重申台海和平穩定 賴清德：台灣會持續與世界並肩前進