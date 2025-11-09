鳳凰颱風估週三觸陸 暴風圈侵襲率台南嘉義破8成

湍急水流漫出河道，隨著鳳凰颱風接近風強雨驟，菲律賓東部和北部地區已經有超過10萬人被疏散，民間團體也出動協助，鳳凰颱風預以在週日晚間以中度颱風上限強度登陸菲律賓，上陸後結構會被破壞，後續北轉朝台灣接近時也會持續減弱。

氣象署預報員張承傳指出，「在週二會開始北轉，朝著台灣海峽方向前進，那到週三跟週四就會進入到台灣海峽，那之後再通過台灣地區，它在北上的過程到接近台灣的過程當中，強度上面是有機會再持續的減弱。」

鳳凰颱風預計在週一（10日）進入南海，週二起北轉朝台灣海峽前進，氣象署預計週一發布海上颱風警報，直到週二受到東北季風和颱風外圍環流雙重影響，降雨範圍會從大台北以東，延伸整個東半部以及恆春半島，週三颱風更接近，隨中心登陸降雨熱區會在花東和中南部，13日起可能已減弱成熱帶性低氣壓，雨區會在中部以北，但強度明顯趨緩。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，「可能會沿著這個彰化，就是雲林以北這邊海岸這邊往北走，當然這過程其實它的減弱的速度可能也是會蠻快。」

氣象專家指出，目前估計週三起颱風的暴風圈將碰觸台灣陸地，但隨颱風減弱環流縮小，影響區域還有變數，根據氣象署官網資料顯示，未來120小時內估計台灣本島的暴風圈侵襲率，以台南和嘉義最高突破八成。

