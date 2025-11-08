鳳凰颱風估「下週三登陸中部地區」 週一發布海警、週二陸警

鳳凰颱風動態。氣象署提供



中度颱風「鳳凰」逐步增強中，中央氣象署預報指出，颱風將在通過菲律賓呂宋島後進入南海，可能於下週三晚至週四清晨登陸台灣中部地區，目前路徑仍有變數，「西半部地區登陸的機率也不低」。氣象署預計最晚週一上午發布海上颱風警報，週二再發布陸上警報，提醒民眾嚴防強風豪雨。

氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，鳳凰颱風於今（11/8）凌晨2時已增強為中度颱風，目前位於鵝鑾鼻東南方約1620公里海面，正以每小時約18公里速度往西北西方向前進。預估將在明後兩天登陸菲律賓呂宋島，登陸前後有機會達強烈颱風等級，但受地形摩擦後會略為減弱，再進入南海北轉接近台灣。

廣告 廣告

張竣堯指出，若依目前模式模擬，颱風可能在下週三晚間至週四清晨最靠近或登陸台灣，登陸機率最高區域落在中部沿海，但由於秋季環流變化大，仍需密切觀察未來兩日颱風北轉幅度與速度的變化。

未來兩天（週六、週日）天氣仍穩定，各地多雲到晴，僅基隆北海岸與東半部有零星短暫雨。不過，從下週一開始天氣將出現明顯轉變，鳳凰颱風外圍環流將先影響北台灣與東部地區，週一、週二，大台北、宜蘭、花蓮地區整天有明顯雨勢，部分地區可能出現局部大雨或豪雨；週三颱風最接近台灣，中南部地區也可能出現大雨或豪雨，降雨強度與風力視颱風結構強弱而定。

張竣堯提醒，週二雨勢最明顯，尤其東北部與花蓮山區可能達到豪雨等級以上。若颱風北轉幅度偏大，北部與東半部的雨勢也會更劇烈。

氣象署指出，鳳凰颱風北上期間將與東北季風互相作用，恐出現「共伴效應」。屆時迎風面的北部、東北部與花蓮地區可能出現局部豪雨或大豪雨，沿海地區須嚴防長浪與強陣風。海邊活動、漁港作業及航班調度均應提前因應。

廣告 廣告

未來一週，北部與東半部受東北季風與颱風外圍氣流影響，白天高溫約25～28°C，夜晚降至21～23°C，整體偏濕涼；中南部地區：週一、週二高溫仍可達30°C上下，但隨颱風逼近，週三、週四高溫將降至24～25°C；颱風遠離後氣溫回升，週五高溫回到30°C左右。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動