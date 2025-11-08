鳳凰颱風估「登陸中部」下週一發海警 豪雨炸到發紫

鳳凰颱風持續增強並朝台灣逼近，氣象署預測，颱風將先登陸呂宋島後北轉直撲台灣，預估下週一上午發布海警、下週二發布陸警，下週三晚間至下週四清晨可能登陸中部地區。

鳳凰颱風將北轉撲台。（圖／中央氣象署）

氣象署觀測，鳳凰颱風8日8時的中心位置在北緯12.4度，東經132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署預報員張竣堯指出，颱風登陸呂宋島後受地形影響，將減弱為中颱以下等級，之後路徑將北轉向北北東方向繞過南海進入台灣，預估下週三晚間到下週四清晨登陸台灣，以中部地區機率最高，但路徑仍有變動可能。

颱風影響，東部、北部防豪雨等級以上降雨。（圖／中央氣象署）

張竣堯表示，明顯變天將從下週一開始，颱風外圍環流及東北季風將產生共伴效應，下週一、二迎風面北部、東北部可能有局部豪雨以上等級降雨，其中下週二雨勢最為明顯，東北部、花蓮山區有豪雨等級以上降雨。

張竣堯進一步說明，下週三、四將直接受到颱風影響，中南部有局部大雨或豪雨，降雨、風力強度將視颱風結構而定。若颱風北上過程中明顯減弱，對中南部的影響將較為有限。

