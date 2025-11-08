鳳凰颱風估「這天」登陸西南部 專家：全台慎防強風豪雨
今年第26號颱風「鳳凰」今天（8日）清晨已增強為中度颱風，預估明天（9日）將達到強颱等級，暴風圈半徑可能擴大到300公里以上。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇就提醒，下週一（10日）開始北部、東部將出現較明顯雨勢，迎風面應注意強降雨，下週三（12日）晚間到週四（13日）上午颱風中心可能登陸並快速通過台灣上空，屆時中南部就要小心強風豪雨。
吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」撰文道，「鳳凰」颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天凌晨已經增強為中度颱風，明天有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上；而明晚「鳳凰」颱風外圍的水氣逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，天氣逐漸會轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。
吳聖宇表示，預估下週一「鳳凰」颱風會先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，再減弱為中度颱風；下週二（11日）逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢；下週三就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，週三晚間到週四上午這段期間，颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，接著進入台灣東北方海面，週四下午遠離台灣附近。
吳聖宇說，颱風中心接近、經過台灣上空這段過程，預期強度會持續減弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋；雖「鳳凰」侵襲台灣時，強度已明顯減弱，但由於環流頗大，加上又有東北季風南下配合，各地風雨情況仍不容小覷，預期下週一、二北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生「共伴效應」，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到週二降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。
吳聖宇指出，下週三至週四上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況，中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，但中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊；北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生，預估最快要等到週四下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。
吳聖宇認為，以目前預報來看，「鳳凰」下週侵台機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響，尤其北東部要先留意「共伴效應」強降雨，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要小心颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象，「提醒大家趁這兩天影響還不大時，及早做好防颱準備，應對這個非常難得的可能在11月將要登陸台灣的颱風。」
此外，粉專「台灣颱風論壇」也示警，就當前颱風資訊來說，不管「鳳凰」會變多強，登陸菲律賓之後「一定會痛」，等颱風下週一開始北轉時，肯定會逐漸減弱，目前預期是能在到台灣前就變成輕颱，暫時是稍微好的消息；北部、東部，從下週一開始就被颱風外圍環流和東北季風「攻打」，不用等颱風本身到，「那之前天氣就開始爛。」
「台灣颱風論壇」分析，中南部在下週二之前，很可能感受都還好，但下週三颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來，至於風雨多大，就看它剩多少強度，屆時西部沿海、外島風都會「超大」。
「台灣颱風論壇」感嘆，下週四颱風應該就跑了或掛了，「真的好荒謬，11月怎麼會這樣」、「放假（颱風假）去問縣市長，飛機去問航空公司啦！」
