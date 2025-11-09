鳳凰颱風估「11/12起登陸中南部」！強碰中央山脈削弱強度

中颱鳳凰即將升級強颱，且有較高機會北上登陸台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預警，颱風可能在12日起於彰化至台南間登陸，之後撞上中央山脈，穿越台灣上空再快速減弱。

如果鳳凰颱風未來路徑沒有特殊變化，將在彰化到台南之間登陸。（圖／翻攝自Facebook@台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」9日透過臉書表示，中颱鳳凰在過去6小時快速移動，強度已達中颱上限，在副熱帶高壓穩定導引下，9日晚間會以巔峰姿態登陸菲律賓呂宋島。

10日颱風進入南海後，再沿副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上，其暴風圈12日上午將接觸台灣南部陸地，並於當晚籠罩中南部地區，12日深夜至13日凌晨於彰化到台南一帶登陸，之後颱風撞向中央山脈，穿越台灣上空且快速減弱。

該粉專指出，目前颱風確切登陸位置仍有變數，不過有很高機率會直接影響甚至登陸台灣，若鳳凰颱風北轉角度小，路徑可能會是穿越台灣海峽，如北轉角度大，則苗栗到屏東全都有機會進入颱風中心的影響範圍。

氣象署預估，下週末前颱風外圍環流和東北季風將帶來有感降雨。（圖／中央氣象署提供）

同時，鳳凰颱風10日脫離菲律賓後的整合速度，以及接近台灣時的減弱幅度，都將直接影響屆時台灣各地風雨強弱，該粉專指出10日至12日都是關鍵時期，不可因為強度可能減弱成輕颱，就輕忽其影響。

該粉專提醒，由於鳳凰颱風體型龐大，新北市東側、雙北山區、基隆、宜蘭與花東將出現3天連續劇烈降雨，大台北11日也會因共伴效應發生大雨，而中南部和離島的澎湖、金門需提防強勁風勢。

