鳳凰颱風估11/10下午發海警 宜、花、大台北防共伴效應

中央氣象署表示，鳳凰颱風明（10日）下半天有機會發布海上颱風警報，10日和11日這兩天東北季風和颱風外圍環流影響產生共伴效應，宜蘭、花蓮、大台北地區慎防豪雨。

降雨預測圖。（圖／中央氣象署）

鳳凰颱風有增強為強烈颱風的趨勢，中央氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風預計今晚登陸呂宋島，明天進入南海，通過呂宋島這段時間強度會被破壞，週二、週三北轉朝台灣海峽接近，北轉過程中因為垂直風切大，預計強度將有減弱趨勢，因此週三接近台灣時強度方面可能變成輕度颱風等級。週四移動到台灣東北方海面仍持續減弱，可能減弱成熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

鳳凰颱風預測路徑。（圖／中央氣象署）

至於海警何時發布？張承傳表示，預計明（10日）下半天有機會發布海上颱風警報。張承傳最後也提醒，週一至週四受東北季風和颱風影響，防大雨局部豪雨，特別是週一、週二有機會產生共伴效應，宜蘭、花蓮、大台北地區慎防豪雨以上降雨。

