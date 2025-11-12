鳳凰颱風來亂 產地蔬菜量縮先漲後跌

鳳凰颱風來襲，產地蔬菜到貨量縮，平均菜價「先漲後跌」！（圖：李河錫攝）

鳳凰颱風來襲，中部蔬菜產區雖然風雨比較小，但產地蔬菜在消費者預期搶購下，前兩天帶動各類蔬菜全面上漲約2成、每公斤均價漲到28元。今天(12日)風勢明顯減弱，市場承銷人觀望氣氛濃厚，導致均價迅速回跌到26塊。彰化溪湖果菜市場表示，後續菜價漲跌必須看颱風是否造成農損而定！

鳳凰颱風強度減弱，中台灣各蔬菜產區只出現間歇性風雨，農民大肆搶收下，產地蔬菜到貨量先盛後衰，以彰化溪湖果菜市場為例，颱風來襲之前的上週到貨量，都維持在110多噸 ，每公斤均價維持在20元上下；從10日開始，消費市場預期心態搶購下，帶動菜價連2波上漲、每公斤均價一度漲到28元。

廣告 廣告

果菜市場總經理徐鉦傑表示，市場承銷人觀望氣氛濃，已導致高漲菜價瞬間下挫，均價回跌到26塊。各類葉菜漲最多，每公斤均價漲破25元。菜王高麗菜因為到貨量大、略漲約1.5成！並沒有外傳再度高漲的現象。

至於整體菜價未來走向，徐鉦傑表示，將隨著鳳凰颱風轉成熱帶低氣壓後，必須看南部蔬菜產區是否造成嚴重災情而定，籲請民眾不要再盲目搶購蔬菜，以免助長菜價上漲。（李河錫報導）