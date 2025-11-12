鳳凰颱風來亂！飛機「左搖右擺」承受側風 高屏發空品警報

11/12仍有國際線航空返回高雄小港機場，因為颱風造成搖晃。（圖片翻攝／高雄機場航空器資訊交流「張育誌」）

鳳凰颱風預估於今日（11/12）傍晚登陸，其暴風圈已壟罩南部地區，引發強風效應。昨日下午，華信航空從馬公飛往高雄小港機場的航班在強風中左搖右晃降落；今日下午，多架國際線航班同樣冒險降落。高屏溪地區觀測到風速驟升現象，造成河床揚塵嚴重，當地已發布空氣品質不良警報。颱風外圍環流也使恆春半島海域掀起巨浪，氣象署預測風雨將隨夜幕降臨而加劇。

11/12仍有國際線航空返回高雄小港機場，因為颱風造成搖晃。（圖片翻攝／高雄機場航空器資訊交流「張育誌」）

在鳳凰颱風外圍環流影響下，南部地區已開始感受到強風威力。航空迷拍攝到華信航空AE342航班於11日下午4點多抵達高雄小港機場時，飛機在強勁側風壓力下左右搖晃，最終順利降落的驚險畫面。同樣地，從香港飛回高雄的長榮BR846航班也在天空中隨氣流晃動，所幸很快穩住方向安全著陸。

廣告 廣告

航空迷表示，遇到氣流不穩或側風過大時，飛機常會出現搖晃狀況。華信航空採用的「側風進場」方式在螺旋槳飛機中是相當常見的降落姿態。今日下午，樂桃航空和長榮航空從大阪及仁川飛往高雄的航班也陸續安全降落。

高雄吹起7級陣風，前鎮、鼓山下午感覺風力增強。（圖／TVBS）

高雄市區雖未降雨，但中午過後開始颳起陣陣怪風，甚至出現「小龍捲風」現象，將外送員的保溫袋當場吹走。氣象署觀測到高雄鼓山、前鎮地區有7級陣風，沿海的林園汕尾則達到9級強陣風。

受鳳凰颱風外圍環流影響，高屏溪沿海地區風速突然增強，測得瞬間風速達7.3公尺/秒，導致河床裸露區域揚塵明顯。下午3點左右，旗津地區居民收到揚塵空氣不良的提醒通知，建議民眾注意防護措施。

預估鳳凰颱風在傍晚登陸，墾丁南灣風浪變大，掀起4米長浪。（圖／TVBS）

鳳凰颱風逐漸逼近屏東恆春，墾丁南灣海邊已掀起高達4米的長浪。氣象署預估，鳳凰颱風將於12日傍晚登陸恆春半島。屆時，澎湖縣可能出現平均風力9級、陣風11級以上的強風；其他縣市也可能有平均風力6級以上的風勢。隨著夜幕降臨，風雨情況預計將更加明顯。

更多 TVBS 報導

「鳳凰」影響！ 日本沖繩北部時雨量破百mm 小濱島還有龍捲風

罕見11月颱風撲台！鳳凰路徑詭譎 防災單位緊急應變

鳳凰颱風今傍晚恐登陸高屏！暴風圈清晨觸陸 宜蘭雨量破800毫米

「鳳凰」移速慢19km 估最快下午海警.明早陸警

