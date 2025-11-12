鳳凰颱風來了！台鐵東西部幹線異動一次看

大腦神經退化性疾病中，阿茲海默症排名第一，帕金森氏症排名第二，血管性帕金森(Vascular Parkinsonism)是次發性找得到原因的帕金森症候群之一，郭綜合醫院神經內科趙昌宏醫師表示，顧名思義，就是因為腦中風所造成的帕金森。趙醫師說明，大部分病患臨床的症狀和典型的帕金森氏症是截然不同的；典型的帕金森氏症其症狀是不對稱的，大部分病患會有上肢靜止型顫抖，然而血管性帕金森其症狀是以下肢動作緩慢(bradykinesia)的症狀為主，多數人上肢是完全正常的，並不會有上肢顫抖、動作緩慢、僵硬等症狀，所以血管性帕金森又叫做下肢帕金森氏症症候群。血管性帕金森因為是腦中風所造成的，所以其發生的模式會跟腦中風發生的模式一樣：有時會突然或急性發生，或是會階梯式惡化。所以病患有「突然」腳步變得有點遲滯不前，或走一段路後會小碎步往前衝。血管性帕金森只是臨床症狀類似帕金森氏症，並不是真的帕金森氏症，其致病機轉，成因和退化性的帕金森氏症是截然不同的，其腦部的多巴胺系統大部分是沒有缺損的。趙醫師強調，血管性帕金森的症狀治療，所使用的藥物和一般用來治療帕金森氏症的藥物類似，以低劑量多巴胺為主，除了藥物治療之外

