鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，全台幾乎都將籠罩在暴風圈之內。新北市長侯友宜表示，市府已提前整備、全力守護民眾安全，是否放颱風假也成為外界關注焦點。

新北市長侯友宜昨（9）日受訪表示，「全力以赴，守護人民安全」。（圖／資料照）

新北市長侯友宜昨（9）日受訪表示，市府早在上週就已密切觀察颱風動向，並要求消防局與各單位提前整備，他強調「全力以赴，守護人民安全」。針對藍委洪孟楷提出「颱風假回歸中央」的建議，侯友宜回應，中央在颱風資訊的發布上應更快速、標準化，並即時提供地方政府參考，中央與地方必須攜手合作，共同做出是否停班停課的決策。

氣象署指出，鳳凰颱風中心最大風速每小時達185公里、陣風可達230公里，目前正朝西移動，預計今晚或明晨在菲律賓呂宋島奧羅拉省（Aurora Province）登陸，當地政府已先行撤離逾10萬名居民。依目前路徑推測，颱風將於11月12日（週三）上午暴風圈觸台，深夜至13日清晨登陸，屆時北部與東北部可能連續三天出現劇烈降雨。

氣象署提醒，今日起外圍環流與東北季風將產生共伴效應，北部與東北部地區如淡水、金山、瑞芳及烏來等地降雨明顯，預估週二雨勢達到巔峰。依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，若風力達7級以上或雨量超過標準且具致災風險，將達放假門檻，但最終仍由各縣市政府統一宣布。

