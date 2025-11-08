鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導
今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。
下週是否有機會宣布放颱風假，北市府今天做出回應。（圖／民視新聞）鳳凰颱風有機會撲台，目前有14縣市暴風圈侵襲率超過50%，10日開始受到颱風和東北季風形成的共伴效應，台北市平地和山區將會有波明顯的雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢有機會達大雨至豪雨等級，北市府今天下午回應下週颱風假機率，指出有3不確定因素判斷是否宣布放假，包括鳳凰颱風「轉向之角度」、「路徑」及「強度」，依照中央氣象署對鳳凰颱風的最新預報資料，可能在10日（週一）白天針對巴士海峽及台灣海峽南部發布海警，11日（週二）上午針對台灣南部發布陸警。
氣象署預估，未來120小時內的暴風侵襲機率，50%以上的縣市就有14地。（圖／翻攝自氣象署）
北市災防辦表示，目前已於昨日（7日）通報相關局處加強整備工作，尤其日前連日降雨，山區土壤含水量較高，將針對山區部分加強戒備，注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。另亦針對1020豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡區域，加強邊坡穩固及即時降雨監測。根據氣象署下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，50%以上的縣市就有14地，最高為澎湖縣68%，其次是台南市62%、金門縣61%，高雄市、嘉義縣59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣56%，南投縣、台中市55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣、恆春半島50%。
原文出處：鳳凰颱風恐以「強颱」之姿撲台！北市府回應「停班停課機率」有3不確定因素
