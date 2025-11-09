鳳凰颱風來勢洶洶！下週三恐貫穿台灣 台電已佈署逾4千人力待命

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週二北轉朝台灣海峽前進，下週三恐貫穿台灣本島，風雨不容小覷。台電公司今（9）日指出，已全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過4,000名搶修人力，並備妥搶修車輛及機具，必要時將迅速啟動支援機制。

台電公司今（9）日指出，已全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過4,000名搶修人力，並備妥搶修車輛及機具。（圖／台電提供）

台電說明，救災時將運用無人機協助巡查，提升災情掌握速度及復電效率；此外，針對丹娜絲風災受損嚴重的嘉南地區，目前已完成線路復舊及整備作業，並加強防災檢查及樹竹修剪，沿海地區變電所及線路也實施礙掃及線路檢測作業，力求在颱風期間維持穩定供電，保障民眾用電安全。

廣告 廣告

台電預估，依鳳凰颱風預報路徑，預估東部及中南部地區受影響程度較大，對此台電已整合人力及設備資源，總計部署超過4000名搶修人力、逾2800輛搶修車輛及逾1700台搶修機具，並備妥各地跨區支援機制，動員最大能量投入修復作業；針對部分山區及離島地區，台電也將超前部署派遣人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台電也提醒民眾，可提前加強固定招牌看板、取下懸掛物，遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理；對於易積水地區的地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水；如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備的用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

更多FTNN新聞網報導

鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了

楊柳颱風侵襲倒數！台東、嘉義、澎湖「暴風侵襲率」達99% 台電急動員4千人準備救災

鳳凰颱風登台機率相當高！粉專曝「北轉角度成關鍵」：北東恐迎連3天暴雨

