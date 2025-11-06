鳳凰颱風來勢洶洶！不排除下週直撲台灣 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」已於今(6)日凌晨兩點生成，對此，氣象署指出，鳳凰預估10日後會靠近巴士海峽至台灣附近海面，甚至北轉登陸通過台灣，目前路線變化還很大，但整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高，全台尤其大台北、東半部地區、南部地區都需預防豪大雨。
氣象署指出，目前資料顯示，颱風9日之前會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但是到了10日後，環境開始變得複雜，使得颱風有逐漸北轉的趨勢，但是預測資料對北轉的位置及後續路徑預測仍然有不確定性，從台灣東側近海北上、從台灣海峽北上甚至登陸通過台灣、或走更西邊一些再北上，都在可能的範圍內，不過在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱的趨勢。
而不同的路徑、距離台灣的遠近、以及到時候颱風本身的強度，這些不同情境帶來的風雨影響區域和程度都會有些不同，但整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高，依目前資料評估，因為鳳凰颱風結構大，預估8日起，基隆北海岸、東半部(蘭嶼綠島)及恆春半島沿海須注意長浪，週末期間沿海活動就需多注意安全。
9日晚至10日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；迎風面的北部、東半部水氣增加，降雨機率增，其中北北基宜開始出現較明顯雨勢；11、12日受到鳳凰颱風或它的外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨，不過再次提醒，雨勢大小、影響時間和區域，都還需視颱風的位置及強度而定。
