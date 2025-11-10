鳳凰颱風來勢洶洶！侯友宜「明白天最劇烈」：是否停班課北北基桃同步驟

政治中心／綜合報導

因應鳳凰颱風，新北市長侯友宜10日上午前往新北市災害應變中心，召開第一次整備會議。（圖／新北市府提供）

鳳凰颱風來勢洶洶，大台北今（10）日雨勢恐越晚越大。對此，新北市長侯友宜上午前往新北市災害應變中心，召開第一次整備會議，確定颱風各項整備工作有沒有落實，會議中侯友宜表示，受到颱風影響最劇烈時間應該是明天白天，至於明天是否有機會放颱風假？侯友宜說，一樣能早就儘量早，北北基桃同一步驟。

侯友宜上午前往新北市災害應變中心，掌握鳳凰颱風最新動向及影響，並責成各單位嚴陣以待。侯友宜表示，因為共伴效應可能會給新北市帶來豪雨，所以新北市應變中心今天早上11點半就召開第一次整備會議，要把颱風各項整備工作提早自主檢查有沒有落實，請大家要注意。

侯友宜指出，目前按照天氣團隊預判，受到颱風影響最劇烈時間應該是明天白天，所以他要求在今天務必各項防颱準備措施做到位，並提醒市民朋友家中要備妥防颱物資。

侯友宜也苦口婆心提醒市民，新北市有山有海，避免前往山區或海邊易致災的地區，外出觀浪或登山要提醒這段期間要避免。另外，新北市坡地易致災區也蠻多的，前一段時間錦繡、碧瑤社區邊坡，如何加強緊急防護也要跟大地工程技師到現場做勘場好好做到位。

至於許多市民關心的「明天要不要停班停課？」侯友宜說「一樣能早就儘量早，北北基桃同一步驟。」





