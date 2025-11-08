鳳凰颱風來勢洶洶！共伴效應北、宜、花山區雨量累積恐紫爆
中颱鳳凰強度已經來到中颱中段，明（9）日可能就會成為強颱。週一（10日）可能發布海景、週二（11日）可能發布陸警，週三（12）日就是離台灣最接近的時候，民眾須盡早做好防颱準備。
週一、週二台灣受到東北季風跟鳳凰颱風外圍環流共伴效應影響，雨勢將會是最明顯的時候；鳳凰颱風不排除會在週三晚間到週四清晨從西半部登陸，但是登陸點目前還有很大的不確定性。
降雨趨勢的部分，明天白天天氣還比較穩定，中午過後東北地區增強，北台灣跟宜蘭地區會有些短暫陣雨；週一、週二受到東北季風及颱風外圍環流的共伴效應影響，北部跟東半部地區會有局部大雨、豪雨現象，其他地區是短暫陣雨。共伴效應帶來的強降雨在大台北山區、宜蘭平地、山區及花蓮山區可能會來到豪雨等級以上的強降雨。
受到颱風本身影響，週三、週四花東地區降雨會持續，北台灣雨勢會稍微趨緩。中南部開始有局部大雨、局部豪雨跡象，到週四下半天，颱風逐漸遠離，雨勢才會趨緩。
颱風離開後，受東北季風影響，週五到週日迎風面還是會有短暫陣雨；溫度部分，北部地區會偏濕涼、中南部溫度變化較大，日夜溫差也較大。
