鳳凰颱風來勢洶洶！「共伴發威」這兩天最劇烈 專家示警登陸地點非重點

中度颱風「鳳凰」位於鵝鑾鼻南方，持續向西北西轉北朝臺灣海峽前進，之後再轉東北通過臺灣。（圖：氣象署網站）

中央氣象署發布大雨特報，鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，今天（10日）基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象署指出，今天除了東北季風影響，開始有颱風外圍環流的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大臺北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率，外出請注意安全，桃園及高屏也有局部短暫陣雨，而其他地方降雨機率增加。氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22至24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度，中南部則有30至32度，感受舒適溫暖。離島天氣：澎湖陰天，氣溫24至26度；金門多雲，氣溫21至25度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至21度。

氣象署表示第26號中度颱風「鳳凰」位於鵝鑾鼻南方，持續向西北西轉北朝臺灣海峽前進，之後再轉東北通過臺灣，因經過陸地而且北上過程中環境條件不利發展，強度將逐漸減弱；週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率，週三隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區有明顯降雨；北東雲多降雨，氣溫降、明顯轉涼。明後兩天鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；鳳凰雖在減弱中，環流的西南風、對南部、中部仍將帶來「豪雨」威脅，各地皆應慎防強風發生。週四鳳凰持續減弱，天氣由南而北、先後好轉。週五鳳凰已變性遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨機率，中南部多雲時晴。週六、下週日各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨機率。

吳德榮提醒，鳳凰颱風受呂宋島破壞後，出海略為重整、強度短暫維持或增強，進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入，又恢復逐漸減弱的趨勢，進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯。即使如此，環流所伴隨的「強風、豪雨」，對部分地區仍有威脅；但以鳳凰颱風的結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近，故中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，過度強調反造成對風雨的誤判。