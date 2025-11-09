鳳凰颱風來勢洶洶！台東急關閉步道、封山防災 林保署示警：別拿命冒險
實習編輯藍子瑄／台東報導
隨著鳳凰颱風逐步靠近，氣象署預估將於明（10）日下午發布海上颱風警報。為防範強風豪雨可能帶來的山區災害，林業保育署臺東分署今（9）日宣布，自明（10）日下午17時起，預警性封閉轄內所有森林育樂場域與林道，開放時間將視天候狀況另行公告。
鳳凰外圍環流恐帶豪雨 多處山區預警封閉
中央氣象署指出，鳳凰颱風結構紮實、強度持續增強，外圍環流預估將為東南部地區帶來強風與豪雨。為維護登山與旅遊安全，臺東分署所轄的知本國家森林遊樂區（含自然教育中心與虎比公寓知本館）及各主要步道全面封閉，包含嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道與浸水營國家步道東段。
此外，轄內利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道及紅石林道等也同步封閉，禁止進入。
嘉明湖步道山屋可全額退費 暫不接受延期
嘉明湖國家步道及附屬山屋同步關閉，封閉期間若已完成床位預訂者，可申請全額退費，但不得延期或改期使用。臺東分署強調，相關退費作業依規辦理，請民眾耐心等候。
呼籲勿進山區活動 最新開放時間將另行公告
臺東分署提醒，鳳凰颱風外圍環流可能帶來強降雨與落石、土石流等風險，非必要請勿前往山區活動，並隨時留意颱風動態及公路通行資訊。後續將於確認安全無虞後，公布各森林育樂區及林道的開放時間，相關最新資訊將公告於台灣山林悠遊網。
