鳳凰颱風來勢洶洶 台電北北區處嚴陣以待 籲民眾用APP查停電

台電北北區處整備人力應變。台電北北區處提供

記者黃秋儒／新北報導

中央氣象署預計11日發布鳳凰颱風海上及陸上警報，台電北北區處已整備141位搶修人力、18輛吊臂車、17輛昇空車、40輛工程車、24台發電機及43台抽水機防颱。針對北投陽明山、淡水及汐止等高風險區域，預先巡視線路並進行樹修，防止樹木碰觸電桿；另對低窪變電所如社子、康寧，完成防水閘門、沙包及抽水機測試。

北北區處呼籲，颱風期間樹枝、招牌易破壞配電設備或導致淹水，請民眾提前修剪樹枝、加固招牌及防範地下室積水。若發現電線掉落，務必通知台電，勿自行觸碰。

廣告 廣告

完成防水閘門、沙包及抽水機測試。台電北北區處提供

為提升搶修效率，北北區處與雙北市政府加強聯繫，並與里長、民代建立機制，遇災情可請求支援清除路樹、招牌等障礙，加速復電。另提醒抽水站等關鍵設施應自備發電機；若停電，請多利用「台灣電力APP」或台電網站「颱風停復電資訊」專區通報(www.taipower.com.tw，或撥打1911客服。

預先巡視線路並進行樹修。台電北北區處提供

台電強調，停電事故將積極搶修，復電程序依「變電所→主幹線→分歧線」原則，優先恢復捷運、自來水等公用設施，再一般用戶。搶修進度受停電範圍、交通及風雨影響，請民眾體諒。