鳳凰颱風來勢洶洶 台電北北區處嚴陣以待 籲民眾用APP查停電
記者黃秋儒／新北報導
中央氣象署預計11日發布鳳凰颱風海上及陸上警報，台電北北區處已整備141位搶修人力、18輛吊臂車、17輛昇空車、40輛工程車、24台發電機及43台抽水機防颱。針對北投陽明山、淡水及汐止等高風險區域，預先巡視線路並進行樹修，防止樹木碰觸電桿；另對低窪變電所如社子、康寧，完成防水閘門、沙包及抽水機測試。
北北區處呼籲，颱風期間樹枝、招牌易破壞配電設備或導致淹水，請民眾提前修剪樹枝、加固招牌及防範地下室積水。若發現電線掉落，務必通知台電，勿自行觸碰。
為提升搶修效率，北北區處與雙北市政府加強聯繫，並與里長、民代建立機制，遇災情可請求支援清除路樹、招牌等障礙，加速復電。另提醒抽水站等關鍵設施應自備發電機；若停電，請多利用「台灣電力APP」或台電網站「颱風停復電資訊」專區通報(www.taipower.com.tw，或撥打1911客服。
台電強調，停電事故將積極搶修，復電程序依「變電所→主幹線→分歧線」原則，優先恢復捷運、自來水等公用設施，再一般用戶。搶修進度受停電範圍、交通及風雨影響，請民眾體諒。
其他人也在看
鳳凰颱風逼近 台電雲林超前部署防災戰線 全力守護家園供電安全
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署今（7）日指出，颱風強度有進一步增強為中度的趨勢，互傳媒 ・ 1 天前
防範〈鳳凰〉撲台 台電台北西區、南區、北北區處總動員
【民眾新聞葉柏成新北報導】依據中央氣象署最新預估路徑，鳳凰颱風下週一(10)日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向 […]民眾日報 ・ 7 小時前
中颱鳳凰逼近 台電屏東區處嚴陣以待
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風已增強為中度颱風，氣象署預估12、13日最接近台灣，可能從西南部登陸。台電屏東區處昨（7）日召開防颱整備會議，盤點搶修人員142名、昇空車41輛、吊臂車27輛及各式工...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
鳳凰升級中颱恐襲台 台電全力戒備防颱遇停電主動派修
依據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風已升級中颱，將於10日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向移動，全台須慎防強陣風及豪大雨，台電台北西區營業處未雨綢繆，已提前召開「颱風災害整備會議」，加強防颱整備，並全面進行轄區內樹木修剪，台電表示，現行配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附自由時報 ・ 14 小時前
8旬婦跌落田間水溝 芳苑警深夜尋獲
家住芳苑鄉的八旬老婦於十一月四日下午至鄰居家聊天，於下午四時許離開鄰居家欲返回住家，未料老婦未如期回到家，憂心仲仲的先生向住在新北市板橋區的兒子告知此事，兒子心急如焚趕到鄰近的警察機關報案協尋，並打電話請村長幫忙協尋。芳苑分局今（八）日表示，芳苑分局路上派出所副所長林進南原本已服完十二小時的勤務下班回家，接獲此件協尋通報立即返回所內與村長、寺廟總幹事、村民及親友共三十員一同協尋，同為人子的林副所長感受到報案人焦急不安的心情，心中只有一個信念「當晚一定要找到老婦」。林員指派警員李東玟調閱監視器，發現老婦疑似往村長辦公室的北方行走，因此沿著村長辦公室北邊的田間小路展開地毯式查尋，從二十一時至二十二時持續協尋一小時皆無所獲，林員在協尋的過程中得知下午有村民騎腳踏車與老婦擦身而過 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
輕颱鳳凰逼近南台灣 台電高雄區處百人搶修團隊待命守電網
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輕颱鳳凰來勢洶洶，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶台灣好報 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 12 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶 台電屏東嚴陣以待、全力防颱備戰
台電請民眾多利用「台灣電力APP」及網路通報查詢停復電資訊 【記者 王苡蘋╱屏東 報導】鳳凰颱風已升級為中颱，台灣好報 ・ 14 小時前
SHOPLINE廣告團隊雙11前夕集體離職！薪資平台揭關鍵原因
【記者張綵茜／台北報導】電商平台SHOPLINE於10月底遭爆廣告代操團隊在雙11前夕集體離職；薪資查詢平台指出，此事件突顯代操產業的管理和人力問題。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前