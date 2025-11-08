南部中心／綜合報導

鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。

屏東南州的蓮霧園，原本再過2周就要採收，蓮霧都已套袋，無法做防颱準備，如今只能聽天由命。（圖／民視新聞）

船隻後頭，拖著成排的蚵棚架，蚵農準備把蚵棚拖回，就算蚵串不大也先收回，因為鳳凰颱風恐撲台，嘉義東石鄉的蚵農不敢大意，預做防颱準備。蚵農表示，像這個棚子，用好了你也要固定好啊，你沒固定好，到時颱風來又吹得亂七八糟、天都還沒亮就出門了，就棚子再固定好啊，不然這颱風來吹了又不見。

鳳凰颱風來勢洶洶！ 東石蚵農「固定棚架」盼減少災損

小琉球的水上活動業者，提前把獨木舟等水上設備收回，避免生財工具受損。（圖／民視新聞）

蚵農說，上回颱風，放在布袋的10個蚵棚都被吹走，就擔心舊事重演，蚵農仔細用線將棚架固定好，避免強風來襲，棚架碰撞受損。蚵農表示，現在出去又繼續拖，趕不及啦，50年來像這個時候還不曾遇過颱風，現在卻都要拖進來。至於在屏東南州的蓮霧園，果農爬上爬下修剪樹枝，整理果園，原本再過2周就要採收，蓮霧都已套袋，無法做防颱準備，如今只能聽天由命。南州蓮霧農表示，沒有什麼防颱措施耶，就是期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重。而東港碼頭，周末還是湧現遊客搭船，準備到小琉球旅遊，不過受颱風影響，擔心出現封島，一箱箱運補物資，已經提前送上船，運送到小琉球，船公司也決定提早收班。船公司人員表示，11月10號禮拜一的時候，我們會提早收班，11月11號禮拜二、11月12號禮拜三這兩天，因為是影響台灣最大的時候，所以這兩天預定是全天停航。水上活動業者表示，有接到遊客電話，都直接取消退費了，我們會先把獨木舟、SUP會陸續搬回來店裡。小琉球的水上活動業者，提前把獨木舟等水上設備收回，避免生財工具受損，11月了還有秋颱來襲，業者只盼老天爺，別帶來太大風雨。

