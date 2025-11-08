鳳凰颱風來勢洶洶! 東石蚵農"固定棚架"盼減少災損
南部中心／綜合報導
鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。
屏東南州的蓮霧園，原本再過2周就要採收，蓮霧都已套袋，無法做防颱準備，如今只能聽天由命。（圖／民視新聞）
船隻後頭，拖著成排的蚵棚架，蚵農準備把蚵棚拖回，就算蚵串不大也先收回，因為鳳凰颱風恐撲台，嘉義東石鄉的蚵農不敢大意，預做防颱準備。蚵農表示，像這個棚子，用好了你也要固定好啊，你沒固定好，到時颱風來又吹得亂七八糟、天都還沒亮就出門了，就棚子再固定好啊，不然這颱風來吹了又不見。
小琉球的水上活動業者，提前把獨木舟等水上設備收回，避免生財工具受損。（圖／民視新聞）
蚵農說，上回颱風，放在布袋的10個蚵棚都被吹走，就擔心舊事重演，蚵農仔細用線將棚架固定好，避免強風來襲，棚架碰撞受損。蚵農表示，現在出去又繼續拖，趕不及啦，50年來像這個時候還不曾遇過颱風，現在卻都要拖進來。至於在屏東南州的蓮霧園，果農爬上爬下修剪樹枝，整理果園，原本再過2周就要採收，蓮霧都已套袋，無法做防颱準備，如今只能聽天由命。南州蓮霧農表示，沒有什麼防颱措施耶，就是期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重。而東港碼頭，周末還是湧現遊客搭船，準備到小琉球旅遊，不過受颱風影響，擔心出現封島，一箱箱運補物資，已經提前送上船，運送到小琉球，船公司也決定提早收班。船公司人員表示，11月10號禮拜一的時候，我們會提早收班，11月11號禮拜二、11月12號禮拜三這兩天，因為是影響台灣最大的時候，所以這兩天預定是全天停航。水上活動業者表示，有接到遊客電話，都直接取消退費了，我們會先把獨木舟、SUP會陸續搬回來店裡。小琉球的水上活動業者，提前把獨木舟等水上設備收回，避免生財工具受損，11月了還有秋颱來襲，業者只盼老天爺，別帶來太大風雨。
原文出處：鳳凰颱風來勢洶洶！ 東石蚵農「固定棚架」盼減少災損
更多民視新聞報導
鳳凰颱風將升中颱！下週恐正面襲台 專家示警可能達強颱
鳳凰「鬼轉」路徑曝！2天內恐達「強度顛峰」
鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
其他人也在看
花蓮洪災沖走報廢郵筒 竟遭網拍最貴6千元｜#鏡新聞
花蓮光復鄉之前發生堰塞湖溢流，沒想到連郵局也遭殃。光復郵局待報廢的十七座郵筒，隨著泥流被沖到路面，最後流落到回收場後又被人收購拿上網拍賣，一座最高賣到六千元。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 43 分鐘前
多喝水身體好？醫提醒「不要亂喝水」：8個黃金時間喝最好
大家都知道要多喝水、補充身體的水分，對於新陳代謝是很有幫助的。但是喝水也是有訣竅的，有醫生就提醒，不要沒有計畫的胡亂喝水，要掌握住8個喝水的黃金時間，才會對身體最好。鏡報 ・ 1 天前
李四川曝輝達進駐新時程！市府與新壽完成審查 最快下周解約
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18用地，台北市副市長李四川今（8）日透露，市府與新光人壽的會計師已完成審查程序，下周一將向議會報告，若周三大會順利通過，新光人壽臨時董事會同意後，雙方最快可在下周五前簽訂解約協議書。中天新聞網 ・ 2 小時前
亞職交流賽》真的來了！ 江國豪親手送上伴手禮給辰己涼介
日職樂天金鷲球星辰己涼介在去年12強冠軍戰台日大戰前放話，「如果輸台灣就改當投手」，結果台灣隊打敗日本奪冠，後來12強台灣隊投手江國豪特別寄一咖投手手套到日本給辰己涼介，這次亞洲職棒交流賽他還特地帶這咖手套來台。今天亞洲職棒交流賽上演樂天內戰，由地主桃猿迎戰金鷲，賽前江國豪特地來到桃園球場，親手奉上自由時報 ・ 2 小時前
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 5 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 3 小時前
今天也要好好上班！李李仁自嘲被老闆扣薪 台中粉絲笑翻現場
爸爸系男神 李李仁 於 11 月 8 日現身 LaLaport 台中，化身「一日店長」親自打工代班。李李仁一登場，立刻引發全場歡呼，現場粉絲人潮爆滿，櫃位外層層包圍，瞬間變成一場小型見面會，讓台中粉絲嗨翻了！活動現場上演爆笑互動劇，由品牌創辦人「笙闆」與李李仁同台，呈現「明星櫃長 VS 創辦人老闆」的趣味橋段。李李仁幽默自嘲：「今天要好好上班，不然等下被老闆扣薪！」結果這位「一日店長」一上工就「卯起來發產品」、給足粉絲福利，不僅親手幫粉絲介紹產品、試用香氣，更引發笑聲不斷。粉絲笑稱：「原來李仁哥這麼有趣！比電視上還可愛。」活動中最受矚目的，是邀請粉絲上台親自試用淨淨明星商品的「五感體驗」橋段。李李仁細心示範、分享使用心得，並真心的拍胸脯保證：「好用、安心，我才敢一直用、給家人用。」完美詮釋了「以家人標準、簡單就乾淨」的品牌理念。除了近距離互動，現場還舉辦了抽獎活動與限定優惠。幸運粉絲抱回李李仁與笙闆的親筆簽名照、拍立得合照，興奮直呼：「這是今年最幸福的一天！」更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 1 小時前
光寶科技創辦人設「恩慈愛鄉獎學金」捐贈2600萬元嘉惠學子
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮今8日在新港文教基金會舉行，光寶科技集團創辦人宋恭源、台灣好報 ・ 4 小時前
秋鬥遊行30日登場 訴求反高關稅霸凌
（中央社記者吳欣紜台北8日電）一年一度秋鬥遊行將於30日登場，主辦單位今天表示，今年訴求包含反高關稅霸凌、反空污等，台灣為出口導向國家，高關稅造成經濟衝擊，政府不應態度曖昧，應具體說明影響及方案。中央社 ・ 4 小時前
荷總理：中國同意安世恢復晶片出口
荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）7日在巴西舉行的氣候峰會場邊指出，中國同意安世半導體在中國工廠恢復晶片外銷。中時財經即時 ・ 3 小時前
鳳凰進逼「這幾天影響最鉅」！最新暴風圈侵襲機率出爐 14縣市破5成
氣象署表示，「鳳凰」於今日清晨2時增強為中度颱風，上午8時中心位於鵝鑾鼻東南方1610公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響...CTWANT ・ 48 分鐘前
現代教育行政學之父黃昆輝90歲 強調老師要有熱情和信念
「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今（2025）年90歲，國立台灣師範大學教育學院今（8）日舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。黃昆輝表示，同學曾帶他去算命，預言說他活到77歲，他現在90歲，鄉下赤腳孩子一路公費求學，感謝國家公費栽培，學成後當然要為國貢獻。自由時報 ・ 5 小時前
「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
彰化縣 / 綜合報導 立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤120元，吸引許多民眾一早就來採買嚐鮮，漁民預估這波先頭烏可以進帳超過100萬元，這也是他們今年領到的第一桶「烏金財」，忙得再辛苦都值得了。漁民把漁網慢慢拉上船，稍微整理一下，銀白色活跳跳的烏魚堆滿了整個船艙，船隻把滿船新鮮的烏魚載到了彰化線西鄉塭仔漁港，這是立冬過後天氣轉涼，第一批捕撈上岸的野生烏魚，今（8）日上午，民眾來逛漁港攤位，忍不住先買兩條嚐鮮，賣魚的攤位上滿滿都是新鮮的烏魚，漁民忙著剖開魚肚，把黃澄澄的烏魚子拿了出來，雙手忙得沒停過。漁民李文德 說：「抓了3千多尾，小尾一條100中尾150，大尾的算斤，1斤120。」烏魚的價格持平跟去年差不多，如果順利賣完預估可進帳超過100萬元，民眾在漁港攤位仔細挑選想吃的部位，漁民透露，有中盤商得知先頭烏已經到港，馬上大量訂購。漁民說：「一個訂1千公斤，可能做生意的吧。」接下來氣溫轉涼之後，跟隨寒流南下的野生烏魚就會越來越多，民眾開心搶買烏魚品嘗當季的鮮味，漁民也大豐收，忙著捕撈首批野生的先頭烏，提前領到第一桶的「烏金財」。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
小琉球今辦「小島野台」演唱會 因應颱風週一午後起船班停航
把握颱風來襲前最後機會到小琉球聽演唱會！屏東縣政府今天晚間將在小琉球航空站的停機坪舉辦「小島野台」演唱會，金曲歌王蕭煌奇將領銜登台。演唱會過後，小琉球因為鳳凰颱風的侵襲，已有船班宣布將於週一午後停航。預估交通船至少停航至週三小琉球今年旺季不旺，因為七月颱風的緣故，許多遊客將旅程往淡季延期，本週末小島自由時報 ・ 1 小時前
振聲高中60週年校慶 桃園市長肯定辦學成果卓著
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（8）日上午前往桃園區，出席「振聲高中60週年校慶」。張善互傳媒 ・ 56 分鐘前
光寶創辦人宋恭源伉儷捐股設立恩慈愛鄉獎學金 扶助嘉義新港子弟
光寶科技集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛心繫故鄉新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股（市值約新台幣2600萬元）委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，每年提供就讀嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格新港兒女每人3萬元獎學金。8日在新港文教基金會舉辦首屆獎學金頒自由時報 ・ 5 小時前
衣服曬窗邊反而更慢乾？日專家曝室內晾衣秘訣
生活中心／綜合報導下雨天或濕氣重的季節，許多人習慣把衣服晾在室內，不過卻常遇到乾不透、甚至散發一股悶味的問題。日本居家清潔顧問おかみ提醒，問題其實不在洗劑或天氣，而是「晾的地方選錯了」。她指出，只要掌握空氣流通與濕度管理，就能讓室內晾衣更快乾、更乾淨。日本節目《ZIP！》也曾邀請「洗衣三兄弟」（洗濯ブラザーズ）示範雨季晾衣法，強調濕衣服若5小時內沒乾，就容易滋生「莫拉氏菌」，導致洗完還有臭味。這種細菌最愛高溫潮濕的環境，尤其衣服若沾上人體皮脂又晾太久，就成了細菌的天堂。民視 ・ 1 小時前
中職》頒獎典禮常客今年缺席 王威晨喊話：明年帶全隊一起去
中信兄弟隊長王威晨，過往是三壘金手套和最佳9人三壘手常客，去年也和球隊以年度總冠軍身份一起站上頒獎典禮。今年球隊爭冠失利，王威晨自己也沒能拿到任何個人獎，身為常客的他，今年缺席頒獎典禮。久違的沒參加頒獎典禮，王威晨說：「希望還有機會去，能去代表表現好或拿冠軍嘛。希望明年是帶著整支球隊一起去，個人獎就自由時報 ・ 1 小時前
我們都是湖農人!大湖農工百週年校慶 校方頒發特殊貢獻獎
苗栗縣大湖鄉國立大湖農工今日創校百週年，校方歷經一年籌備廣邀校友回母校，重溫青春年少時光；大湖農工也頒發特殊貢獻獎與傑出校友，包括企業家、投身農業的農政專家、金鐘獎得主等各領域人士。大湖農工為苗縣少數國立技職學校，長期培育人才的大湖農工校友高達2萬多人，大湖農工校方之前發出「我們都是湖農人」召集令，自由時報 ・ 1 小時前
從「黑熊」變「獵豹」 軍備局輪型戰車研發差點成棄嬰
國防部軍備局研發生產105公厘輪型戰車可以用「跌宕起伏」來形容，從最早的「黑雄專案」，到目前的「獵豹」，都因為無法符合需求單位的規範而差點成為棄嬰，而束之高閣，所幸最後研發人員不辱使命，終於提供讓陸軍看上眼，但仍需要經過最後「戰術測評」一關，才能確定其未來的命運。鏡報 ・ 5 小時前