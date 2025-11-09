鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」

生活中心／李明融報導

中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測指出，其暴風圈最快下週觸台，從目前模擬路徑來看，南台灣將率先受到衝擊，其中高雄、台南與澎湖三地的暴風圈侵襲機率最高，已達六成以上，在東北季風影響恐會有共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上，林保署評估，「最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖」，且在形成的24小時內潰決，林保署今天（8日）已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，供地方評估撤離戶數。

鳳凰颱風有機會「穿越台灣」！花蓮模擬雨量800毫米「恐有新堰塞湖」

鳳凰颱風來勢洶洶，恐怕會直朝台灣而來。（圖／翻攝自NCDR）

林保署花蓮分署表示，馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢流後壩體受到破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情，目前堰塞湖蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺。根據《自由時報》報導指出，林保署花蓮分署長黃群策表示目前氣象署詳細預報還沒出來，初步預估鳳凰為花蓮帶來的降雨量是500到800毫米，目前學者以極端模擬值雨量800毫米預估，恐怕會在上游造成崩塌，阻塞河道出現新生的堰塞湖，蓄水量體會有1500萬公噸，是現在殘存舊堰塞湖的10倍水量的大型堰塞湖。





鳳凰颱風有機會「穿越台灣」！花蓮模擬雨量800毫米「恐有新堰塞湖」

水利署在馬太鞍溪下游布設兩道臨時堤防防線，預防鳳凰颱風造成下游聚落危險。（圖／翻攝自林保署官網）

林保署預估若新的堰塞湖發生，估計將會在24小時內潰決，模擬的最大洪峰是每秒4500立方公尺，恐怕又會帶來巨大影響，為最壞的結果做好準備，林保署今天上午已經把極端值的影響範圍模擬套圖，提供給花蓮縣府作為撤離參考，若堰塞湖潰決，影響範圍恐只比9月23日稍小，警戒範圍包括光復鄉大馬、大平、東富、大同、大全、大安、大華、大進及北富村；鳳林鎮長橋、大榮、山興里及萬榮鄉明利村，最南以光復溪為界，以北至鳳林長橋里馬太鞍溪下游有一半包括在內，鳳林鎮箭瑛大橋以南也在範圍內，實際的撤離戶數仍要交由地方縣府決定。

