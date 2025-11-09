鳳凰颱風來勢洶洶！菲律賓緊急疏散逾10萬人

▲鳳凰颱風（Fung-wong，菲律賓稱Uwan）強度持續增加，預計今（9）日有機會達到強烈颱風等級並登陸菲律賓，菲律賓當局嚴陣以待，已經疏散了超過10萬位民眾。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風（Fung-wong，菲律賓稱Uwan）強度持續增加，預計今（9）日有機會達到強烈颱風等級並登陸菲律賓，菲律賓才剛遭海鷗颱風肆虐，造成嚴重災損、超過200多人死亡。面對鳳凰接力來襲，菲律賓當局嚴陣以待，已經疏散了超過10萬位民眾，並取消了超過300班次國際和國內航班，全力做好防颱應對工作。

根據《路透社》報導，菲律賓大部分地區均已發布颱風警報，其中呂宋島東南部發布了最高級別的5號警報，而馬尼拉大都會區及其周邊地區，則是發布了3號警報，由於估計颱風將帶來狂風暴雨和破壞性大潮，菲律賓東部和北部地區超過10萬居民已被疏散。

▲鳳凰颱風估計將帶來狂風暴雨和破壞性大潮，菲律賓東部和北部地區超過10萬居民已被疏散。（圖／翻攝Coast Guard Station Camarines Sur臉書）

目前預計鳳凰將在今晚在呂宋島中部登陸，鳳凰颱風目前持續風速為每小時185公里，最大陣風高達每小時230公里，強風已經造成菲律賓東米沙鄢（Eastern Visayas）部分地區出現停電。

根據菲律賓民航監管機構表示，已有超過300個國內和國際航班被取消。菲律賓氣象局呼籲，低窪和沿海地區的居民應撤離到地勢較高的地方，並全面停止海上活動，破壞性大潮可能會淹沒沿海社區。

