鳳凰颱風來勢洶洶！賴清德急喊話防颱：花蓮該撤離要全撤離

總統賴清德出席台灣橋樑計畫開幕式會後針對鳳凰颱風進行談話。楊亞璇翻攝



鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估今（11/10）開始北轉朝台灣海峽前進，11縣市侵襲率超過80%以上，最快今天發布海警、明天陸警。總統賴清德今表示，因為花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，他希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離。

賴清德上午出席「台灣橋樑計畫開幕式」會後針對鳳凰颱風進行談話。他說，這次鳳凰颱風又即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在禮拜三跟禮拜四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，雨量會很大，24小時時雨量可能會到200到350，甚至更高。

賴清德說，另外因為花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，他希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，因為它的路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離，各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作，大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

