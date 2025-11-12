鳳凰颱風來勢洶洶 農村水保署署長親赴信義水里關心防災整備

▲水里鄉公所

【記者 謝雅情／南投 報導】為因應鳳凰颱風逼近可能帶來的災害，農業部農村發展及水土保持署陳署長俊言於114年11月11日親自前往南投縣信義鄉明德村，視察「投縣DF185保甲林野溪整治工程」進度，並拜訪信義鄉公所與水里鄉公所，了解地方土石流防災整備情形，確保坡地與居民安全。

投縣DF185保甲林野溪114年受颱風豪雨影響，多次有土砂流出阻斷交通，為確保當地人民安全，農村水保署南投分署積極辦理「投縣 DF185 保甲林野溪整治工程」，目前已完成上游清疏及2座版橋。南投縣政府也協助完成約2萬方土方清疏，己初步改善當地致災原因，降低災害可能影響。

▲保甲林

陳俊言署長指出，保甲林野溪位處山區匯流地帶，颱風期間極易受豪雨影響而發生崩塌及溪流堵塞，務必加強工地防災整備及安全管理，並要求機具視情形即時進駐，確保災時可迅速搶通修，降低災害衝擊。同時也強調施工品質與人員安全並重，務求工程兼顧功能與永續。隨後陳署長前往信義鄉公所與水里鄉公所，關心地方防災整備及疏散規劃。依據中央氣象署預報，鳳凰颱風總雨量預估可能逼近土石流潛勢溪流警戒基準值。

陳署長特別提醒，公所應隨時注意農村水保署可能發布的紅、黃警戒，提前進行疏散避難撤離作為，以降低災害衝擊。為因應極端氣候影響，陳署長強調土石流及大規模崩塌防災應變已強化多項措施，包括於預報單增加入夜前可能達紅色警戒地區、強化使用細胞廣播通知等。此外亦指示農村水保署南投分署與公所保持密切聯繫，確實傳達警戒，適時支援災害處理，隨時掌握坡地災害災情，即時回報本署應變小組及群組，確保資訊傳遞的即時性與準確性。

透過此次視察與訪視，農村水保署展現了對重大工程品質與颱風防災整備的高度重視，陳署長再次呼籲民眾應密切注意颱風動態，配合地方政府及公所的預警性撤離，共同確保生命財產安全。（照片農村水保署提供）