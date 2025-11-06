鳳凰颱風來勢洶洶？「這3天」引爆豪雨…氣象專家警告「比強颱還危險」原因曝
中央氣象署今（6）日凌晨2時發布消息，位於關島西南方約590公里的熱帶性低氣壓（TD29）已增強為今（2025）年第26號颱風「鳳凰」（Fung-wong）。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，鳳凰環流半徑擴大、對流雲系整合明顯，組織迅速改善，而且頗具增強潛力：「強度將會是中度以上的颱風，亦不排除有機會增強為強颱！」
鳳凰恐掃過台灣上空！氣象專家：結構龐大、風雨不容小覷
氣象署表示，週末起北台灣與東部地區降雨增多，週日夜間東北季風南下，氣溫驟降、風勢轉強，北北基宜地區降雨機率高，東部及南部地區也可能出現局部豪雨，沿海風浪自週日開始明顯增強，提醒離島及海邊活動應嚴防強風長浪。
氣象署引述目前資料指出，鳳凰颱風目前持續往西北西方向接近呂宋島，未來數日路徑仍具不確定性，可能從台灣東側北上、穿越本島、或經台灣海峽北轉。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也提醒：「鳳凰真的很大一隻！強度逐漸增強中，鳳凰會越來越壯碩！」粉專認為，即便鳳凰登台前減弱，仍屬大環流颱風，加上東北季風「開外掛」，風雨影響依舊不容小覷。
本週天氣如何？
11月8日至9日：
中央氣象署預估，週六起（8日），基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海將出現長浪，週末沿海活動需格外注意。週日晚（9日）起東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，迎風面降雨機率上升，北北基宜地區將出現明顯雨勢。
11月9日夜至10日白天：
氣象專家吳聖宇分析，東北季風此時將率先增強，而鳳凰颱風同時通過呂宋島進入南海，兩股系統交會可能會在大台北、宜蘭地區引發「共伴效應」，出現顯著降雨。
11月10日：
氣象粉專「氣象報馬仔」分析，鳳凰預計這天將登陸菲律賓呂宋島北部陸地，受到東北季風增強影響，將形成典型的「北冷南暖」對流輻合帶。外圍水氣被不斷輸送至桃園以北及基宜花東地區，預期11月10日至12日期間將出現豪雨等級降雨。
11月10日晚至11日白天：
吳聖宇進一步指出，鳳凰通過呂宋島後北轉進入南海，11日起將逐漸接近台灣海峽南部，環流龐大，即便強度減弱，但對台灣各地的風雨影響還是會相當明顯：「有時候這類颱風比強度更強的小型颱風還危險。」
11月12日以後：
吳聖宇引述多方路徑預測指出，雖然鳳凰經過台灣上空的演變情況包括從哪邊進來、如何經過等都還沒有確定答案，但是經過台灣上空的可能性頗大。吳聖宇表示，鳳凰預計於週四（13日）進入台灣東北方海面後逐漸遠離，所幸鳳凰在轉向後的過程移動速度較快，有機會縮短颱風環流影響台灣陸地的時間；颱風離開後，應會由東北季風立即接手，氣候轉為穩定，不太會有長時間的滯留降雨。
更多鏡報報導
又強又大的怪物！鳳凰生成上看中颱 「這時間」恐有暴雨侵襲
22歲男包皮發炎就醫竟被「全身截肢」！怒告醫院6年最終下場曝光
政大邀黃國昌演講 上千留言「提問」塞爆：會被嗆白癡問題嗎？
其他人也在看
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 3 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 4 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新預測！氣象署：下週三開始影響「全台有雨」
[Newtalk新聞] 目前位在關島附近的熱帶性低氣壓TD29將在今(5)天增強為今年第26號鳳凰颱風。中央氣象署公布最新路徑指出，鳳凰颱風將在本週末北轉，往台灣方向移動，預計下週三開始影響各地天氣，屆時，受颱風外圍環流影響，全台有雨。 今日上午熱帶性低氣壓TD29位於北緯8.0度，東經143.4度，即關島附近海域，正以每小時19公里速度，向北北西前進。其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒15公尺，瞬間最大陣風可達每秒23公尺。 氣象署預報員黃恩鴻說明，氣象署最新模擬路徑和之前相比更加集中，預估熱帶性低氣壓TD29將在今天增強為輕度颱風，並在本週末移動至菲律賓北側海面後北轉，影響台灣機率增加。氣象署預估，鳳凰颱風將自下週三開始影響台灣，其外圍環流將使北部、東半部地區和恆春半島出現短暫雨，中南部地區則有局部短暫雨發生機率。 至於鳳凰颱風是否和東北季風產生共伴效應，致使北部及東北部地區降下致災性豪雨，黃恩鴻表示，就目前鳳凰颱風模擬移動路徑來看，兩者之間有機會在台灣北方海面產生共伴效應，需特別留意鳳凰颱風發展情形，預先準備防災措施。查看原文更多Newtalk新聞報導奴才們集合囉！台新頭殼 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最快「下週一發海警」！北轉逼近台灣 氣象署：3地區下到發紫
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，屆時颱風有北轉趨勢，預估下週二、三最影響台灣，北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風「鳳凰」恐登陸襲台！專家示警4天影響最劇
生活中心／李汶臻報導前陣子受東北季風及水氣影響，全台天氣明顯轉涼。中央氣象署指出，今（6日）起東北季風減弱，水氣減少後北台灣天氣轉穩，氣溫也會慢慢回升。但颱風「鳳凰」已於6日凌晨2點生成，最新預測顯示，後續路徑可能北轉、逼近台灣。而氣象專家也示警「鳳凰」最巔峰時期的強度，恐挑戰「強颱」等級，並形容其是「又強、又大的怪物」。此外，下週「這4天」將對台灣影響最劇烈。民視 ・ 9 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 11 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 2 小時前
鳳凰颱風AI最新路徑預報出爐！歐洲模式預報「這3天」雨量超驚人
[Newtalk新聞] 「鳳凰」颱風今（6日）凌晨2時生成，最新AI預報路徑出爐，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，根據歐洲系集模式和各AI模式預報資料來看，鳳凰颱風下周一通過菲律賓呂宋島後將轉向台灣南部，北部和東部雨勢將相當明顯；此外，由國家災害防救科技中心(NCDR)整理出的歐洲模式降雨預報資料來看，雨勢相當驚人。 賈新興在臉書及YouTube頻道引述歐洲系集模式、各AI模式預報資料，他表示，由預報來看，鳳凰颱風下週一通過影響菲律賓呂宋島，先轉北北西方後在轉北到東北方向，往台灣西南部靠近，若按照預測路徑，對台灣影響很大，但仍有一定的變化程度。 賈新興根據歐洲模式預測下週二至下週六低空氣流和降雨分布研判，受到東北季風影響，宜蘭、花蓮、台東是迎風面，所以雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，但他也強調，超過5天的預報變動度仍較大，需留意最新的預報資訊。 根據最新出爐的Google DeepMind AI-FNV3 系集預報顯示，鳳凰颱風穿越呂宋島後將北轉，接著再轉向東北往台灣方向直撲，而根據NCDR彙整出歐洲模式降雨資料來看，11日至13日雨量也相當驚人，查看原文更多New新頭殼 ・ 4 小時前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導受東北季風影響，北部及東部地區今（5）日雲量偏多、局部地區降雨，其他地區晴到多雲。中央氣象署指出，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，其中關島附近的熱低壓「TD29」有機會於今日發展成為第26號颱風「鳳凰」，而不管是走哪條預測路徑，預估週一（3日）接近台灣、週二（4日）影響最明顯，且不排除增強為「中颱」。氣象署預報員黃恩鴻表示，今日受東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮，雲量仍明顯偏多，依舊會有局部降雨出現；其他地區大多可見陽光，只有在山區午後有些零星雨勢，屬於晴到多雲的天氣型態；而今日雲系會逐漸往東遠離，水氣上會愈來愈少。黃恩鴻說，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，「海鷗」颱風目前已逐漸進入南海，持續朝西移動，未來會進到中南半島一帶，對於台灣天氣不會有直接影響；而位於關島海面附近的熱低壓「TD29」，其旋轉中心非常明顯，但中心結構尚未非常紮實，預估今日可能會逐漸發展，形成輕颱「鳳凰」。從路徑潛勢預報圖推估，準颱風「鳳凰」朝偏西北西的方向移動，週末可能會來到菲律賓東方海面附近；9、10日將明顯北轉，但北轉的角度與時間，會決定對台灣的影響，它可能會從台灣東半側外海北上，甚至是特別接近台灣南側海面，或偏西進入中國廣東沿海附近，但無論是哪種路徑，就是週一會接近台灣、週二是影響台灣天氣最明顯的時候，強度不排除會增強至「中颱」，請民眾屆時特別留意。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻提醒，明日東北季風減弱、水氣進一步減少，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮可能會有些局部雨勢，其他地區晴到多雲；7至9日各地水氣最少，明顯回溫，各地大致是多雲到晴，只有基隆北海岸、大台北山區、宜蘭與花蓮偶爾會有零星降雨；10日東北季風增強，北部、東半部降雨機率增加，北台灣再度轉為濕涼的天氣型態。未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）天氣提醒。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇 更多民視新聞報導「鳳凰颱風」今日恐生成！專家分析「3可能路徑」準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感颱風「卡玫基」翻版！鄭明典示警：對流爆發中民視影音 ・ 1 天前