鳳凰颱風來勢洶洶？「這3天」引爆豪雨…氣象專家警告「比強颱還危險」原因曝

鳳凰颱風、海鷗颱風最新路徑預測。圖／翻攝自中央氣象署

中央氣象署今（6）日凌晨2時發布消息，位於關島西南方約590公里的熱帶性低氣壓（TD29）已增強為今（2025）年第26號颱風「鳳凰」（Fung-wong）。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，鳳凰環流半徑擴大、對流雲系整合明顯，組織迅速改善，而且頗具增強潛力：「強度將會是中度以上的颱風，亦不排除有機會增強為強颱！」

鳳凰恐掃過台灣上空！氣象專家：結構龐大、風雨不容小覷

氣象署表示，週末起北台灣與東部地區降雨增多，週日夜間東北季風南下，氣溫驟降、風勢轉強，北北基宜地區降雨機率高，東部及南部地區也可能出現局部豪雨，沿海風浪自週日開始明顯增強，提醒離島及海邊活動應嚴防強風長浪。

廣告 廣告

氣象署引述目前資料指出，鳳凰颱風目前持續往西北西方向接近呂宋島，未來數日路徑仍具不確定性，可能從台灣東側北上、穿越本島、或經台灣海峽北轉。

氣象粉專「台灣颱風論壇」也提醒：「鳳凰真的很大一隻！強度逐漸增強中，鳳凰會越來越壯碩！」粉專認為，即便鳳凰登台前減弱，仍屬大環流颱風，加上東北季風「開外掛」，風雨影響依舊不容小覷。

鳳凰颱風衛星雲圖。圖／翻攝自FB／台灣颱風論壇｜天氣特急

本週天氣如何？

11月8日至9日：

中央氣象署預估，週六起（8日），基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海將出現長浪，週末沿海活動需格外注意。週日晚（9日）起東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，迎風面降雨機率上升，北北基宜地區將出現明顯雨勢。

11月9日夜至10日白天：

氣象專家吳聖宇分析，東北季風此時將率先增強，而鳳凰颱風同時通過呂宋島進入南海，兩股系統交會可能會在大台北、宜蘭地區引發「共伴效應」，出現顯著降雨。

11月10日：

氣象粉專「氣象報馬仔」分析，鳳凰預計這天將登陸菲律賓呂宋島北部陸地，受到東北季風增強影響，將形成典型的「北冷南暖」對流輻合帶。外圍水氣被不斷輸送至桃園以北及基宜花東地區，預期11月10日至12日期間將出現豪雨等級降雨。

11月10日晚至11日白天：

吳聖宇進一步指出，鳳凰通過呂宋島後北轉進入南海，11日起將逐漸接近台灣海峽南部，環流龐大，即便強度減弱，但對台灣各地的風雨影響還是會相當明顯：「有時候這類颱風比強度更強的小型颱風還危險。」

11月12日以後：

吳聖宇引述多方路徑預測指出，雖然鳳凰經過台灣上空的演變情況包括從哪邊進來、如何經過等都還沒有確定答案，但是經過台灣上空的可能性頗大。吳聖宇表示，鳳凰預計於週四（13日）進入台灣東北方海面後逐漸遠離，所幸鳳凰在轉向後的過程移動速度較快，有機會縮短颱風環流影響台灣陸地的時間；颱風離開後，應會由東北季風立即接手，氣候轉為穩定，不太會有長時間的滯留降雨。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

又強又大的怪物！鳳凰生成上看中颱 「這時間」恐有暴雨侵襲

22歲男包皮發炎就醫竟被「全身截肢」！怒告醫院6年最終下場曝光

政大邀黃國昌演講 上千留言「提問」塞爆：會被嗆白癡問題嗎？