鳳凰颱風來勢洶！ 馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒

〔記者王錦義／花蓮報導〕鳳凰颱風接近台灣，與東北季風可能共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上！農業部林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖警戒值發布黃色警戒，花蓮縣政府指出，今早10點前已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。

縣府指出，依農業部林業及自然保育署花蓮分署第23報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達黃色警戒。縣府將全力協助各項整備事宜，提醒馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域周邊民眾做好準備配合預防性撤離，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。

依據馬太鞍溪堰塞湖監控今早10點監測資料指出，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.56公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.9萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺。馬太鞍溪橋10點水位為166.82公尺。

林保署評估，最嚴重的極端模擬值情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署已把新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，由地方政府預估撤離戶數，光復鄉的影響範圍只比9月23日堰塞湖受災範圍稍小，但馬太鞍溪匯流口至花蓮溪的影響範圍擴大到箭瑛大橋南側。

警戒範圍包括光復鄉大馬、大平、東富、大同、大全、大安、大華、大進及北富村；鳳林鎮長橋、大榮、山興里及萬榮鄉明利村，最南以光復溪為界，以北至鳳林長橋里馬太鞍溪下游有一半包括在內，鳳林鎮箭瑛大橋以南也在範圍內。

