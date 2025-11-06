鳳凰颱風來者不善！氣象專家提醒「共伴效應」時間點：務必注意

鳳凰颱風預計將大迴轉接近台灣，且可能與東北季風發生共伴效應。 圖：天氣職人吳聖宇臉書粉專

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風今（6）日凌晨生成，路徑備受關注，可能成為罕見11月侵台颱風。天氣風險公司吳聖宇指出，下週一晚間到下週二白天這段期間的確要注意在大台北、宜蘭一帶會不會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的情況，颱風本身則可能在週三影響。

吳聖宇表示，現在大家焦點都在鳳凰颱風，目前對於路徑上跟昨天的看法差不多，下週一(10日)經過呂宋島進入南海，下週二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下週三(12日)經過台灣上空，下週四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況，包含從哪邊進來以及怎麼經過，目前還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。

吳聖宇指出，從預報的強度上來看，的確有機會又大又強，特別是靠近菲律賓之前，經過呂宋島北上靠近台灣時強度應該已經減弱不少，但是因為預報資料顯示這颱風屬於大環流系統，因此即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯，從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，所以務必要注意。

吳聖宇提到，比較好的情況是此颱風經過台灣的過程強度會持續減弱，而且已經在轉向後的過程，移動速度會比較快，有機會縮短颱風環流影響台灣陸地的時間。

吳聖宇也補充說，這個季節的颱風過去之後也不會有西南氣流或是低壓帶，特別是這種拋物線北轉路徑的颱風，颱風過後應該會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉大雨不斷的情況。

至於會不會有共伴效應? 吳聖宇根據預報資料來分析，週日(09日)晚間到下週一白天期間東北季風就會先增強，此時鳳凰颱風也正好要經過呂宋島進入南海，後續到了11日還會逐漸開始北轉。以颱風位置以及環境配置來看，在下週一晚間到下週二白天這段期間的確要注意在大台北、宜蘭一帶會不會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的情況。再來到下週三就會變成是颱風本身的影響了，不再有所謂共伴效應的情況。

最後，吳聖宇提醒，鳳凰颱風來者不善，後續對於颱風預報情資要請大家持續更新注意，並且提早做好可能有颱風要影響的準備。

