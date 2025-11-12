鳳凰颱風來襲多地颱風假無風無雨！估計傍晚登陸持續減弱注意陣雨強風
文 / 景點+ 張盈盈整理報導
鳳凰颱風12日清晨暴風圈觸陸，並且持續減弱，接近輕颱最弱等級，12日中午前多地放颱風假不過無風無雨，台中、嘉義都是微涼多雲的天氣，12日下半天鳳凰進入快閃襲台的過程，傍晚自高屏一帶登陸，結構持續破壞，恐怕已消散回歸熱帶性低氣壓等級，被網友笑稱「死在台灣上空」，預計今晚到深夜解除陸上颱風警報，不過外圍環流的影響仍在，東部、南部有陣雨，颱風中心可能有10級左右強陣風，要留意！
圖 / 中央氣象署
颱風強度已明顯減弱，帶來的風雨也減少，白天在迎風面基隆北海岸、花東地區及南部有局部陣雨出現，其他地區也有零星雨勢，晚起隨著環境逐漸轉東北風，北部及宜蘭地區降雨增加，並有局部大雨發生的機率，外出請記得攜帶雨具；氣溫方面，各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至24度。
13日週四熱帶性低氣壓及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨後多雲，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率。
颱風資訊
編號第 26 號 輕度颱風鳳凰
國際命名 FUNG-WONG
12日8時的中心位置在北緯 21.5 度，東經 119.4 度，以每小時12公里速度，向東北東進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑 150 公里(西北側 190 公里、東北側 110 公里、西南側 180 公里、東南側 120 公里)，十級風平均暴風半徑 - 公里。
Hello Kitty展來台開展搶先看！入場即送台灣限定透卡部分內容台灣才有粉絲必逛
其他人也在看
鳳凰將以輕颱下限襲台！「這範圍」嚴防強風豪雨
颱風「鳳凰」今（12）晚將登陸台灣，中央氣象署表示，颱風將以「輕颱下限」通過恆春半島，持續向東北移動並逐步減弱。預估今晚至明（13）日清晨可能降為熱帶性低氣壓，白天轉為溫帶氣旋，期間，颱風環流仍將影響台視新聞網 ・ 13 小時前
4生肖「年底財運爆發」！工作加薪、投資也賺
年底財運爆發！根據《搜狐網》的生肖運勢專欄，屬狗、羊、兔、牛的人，在年底時節有機會在事業或投資方面突飛猛進，可謂賺錢越來越順利，有望「過個肥年」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
新加坡前總理、比爾蓋茲御廚客座台北晶華 帶領食客味遊新加坡，品嚐主廚招牌菜！
辛香濃郁卻又不失清爽層次的新加坡叻沙麵【旅遊經洪書瑱報導】正值歲末，加上至2026年元旦(含)前，都旅遊經 ・ 16 小時前
Uniqlo x KAWS 2025冬季聯名太Q了：XX眼毛帽、圍巾、手套必收…開賣日快筆記！
2025年9月份Uniqlo正式宣布邀請當代知名藝術家KAWS加入成為品牌首位「駐點藝術家（Artist in Residence）」，深化雙方過去多次聯手並已維繫多年的情感連結，預示著未來擴大合作規模的展望。而就在冬季正式來臨前，Uniqmarie claire 美麗佳人 ・ 4 小時前
年底放假去哪玩？直飛長灘島成熱門首選 陽光、海灘、倒數派對一次滿足
菲律賓長灘島擁有細緻白沙、清澈海水與繽紛夜生活，被譽為「亞洲最迷人的度假島嶼」。目前透過菲律賓皇家航空台北直飛航線，即可輕鬆抵達這座熱帶天堂，成為年底出遊與跨年放假的熱門選擇。七逗旅遊網 ・ 17 小時前
專訪台南市政府農業局李芳林局長｜「風起再生・農聚台南」金牌農村的榮耀與永續藍圖
台南市政府農業局近年積極推動農村再生計畫，日前舉辦的「風起再生・農聚台南」成果嘉年華，展現出農村從單純的生產基地，蛻變為兼具文化與觀光價值的生活空間。欣傳媒專訪台南市政府農業局李芳林局長，深入了解台南市如何協助純樸的地方社區，成功在全國「金牌農村」競賽中脫穎而出。欣傳媒 ・ 14 小時前
新北歡樂耶誕城開城首週亮點！童樂馬戲嘉年華雜耍特技兒童劇團演出時間公布
年度重頭戲「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14(日五）盛大開城，開城首週末大活動「童樂馬戲嘉年華」於15日(六）及16日(日）熱鬧登場，帶來一連串逗趣精彩的表演節目，適合大小朋友一起玩，感受聖誕節慶熱鬧氛圍，這兩天的活動、表演節目表已經公布，詳見文末。景點+ ・ 10 小時前
GODIVA X LABUBU 秋季聯名登場！榛果巧克力霜淇淋回歸，金屬湯匙必收藏
今年秋天GODIVA延續與「THE MONSTERS」的跨界合作，驚喜推出新一季聯名系列，開啟冒險新篇章。除了推出全新口味的霜淇淋及飲品系列外，更特別帶來多款令人心動的限定巧克力禮盒，延續未完的奇幻旅程。作為奢華頂級巧克力的領導品牌，GODmarie claire 美麗佳人 ・ 4 小時前
東京住宿推薦三選 最能體驗日本傳統風情的日式旅館
每次規劃東京旅行時，總是難以決定該住哪裡嗎？如果你嚮往傳統日式旅館的魅力，不妨到「日本旅館協會東京都支部」的網站尋找住宿靈感吧！想親身體驗日本獨有的待客之道，那麼就別錯過我們今天的東京旅館推薦指南！JAPANKURU ・ 14 小時前
Stray Kids 方燦x FENDI 單曲〈Roman Empire〉公開！攜手打造全新風格
當羅馬的千年文化遇上流行音樂的新浪潮，FENDI 與 Stray Kids 隊長方燦共同打造的〈Roman Empire〉，成為本季最具跨界話題的時尚與音樂企劃。延續早前在羅馬 FENDI 總部：義大利文化宮（Palazzo della Cmarie claire 美麗佳人 ・ 4 小時前
國旅卡拿出來！ 凱撒趣淘漫旅台南歲末回饋，萬元景觀房限時＄2,999元！
國旅卡拿出來！凱撒趣淘漫旅台南限時歲末回饋，萬元景觀房限時＄2,999元！【旅遊經洪書瑱報導】位於台旅遊經 ・ 15 小時前
逛耶誕城順便吃！超犯規爆汁彩色湯包，每種口味都難割捨
偶然遇到的巷弄中小店《小鮮肉創意湯包》，沒想到成了我近期最愛的湯包，不只是彩色外觀吸睛好拍，味道也很讚，咬下去會爆湯汁，且每種顏色都是不同口味，有原味、起司、辣椒、香菇、蒜味、九層塔等六種，每種都好吃。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 8 小時前
延伸感落羽松樹海步道免費拍！10大取景範本3大景點順遊
落羽松,雲林縣,雲林景點,雲林落羽松,林內景點,林內落羽松,免費落羽松,九芎村落羽松祕境 唯美延伸感落羽松樹海這裡拍！「九芎村落羽松祕境」擁有整齊排列的落羽松林，不僅形成具延伸感的樹海步道，這裡還是一處免費的落羽松景點，快將取景範本及順遊景點筆記起來，把握賞期造訪！景點+ ・ 8 小時前
Gucci進軍雪峰之上，Chanel、Louis Vuitton再到Loro Piana「高山奢華」冬季滑雪競賽正式開打
近年來，「滑雪度假」已從專業運動轉化為全球性的冬季生活風潮。越來越多旅人為了追尋雪地中的自由與社交氛圍，前往阿爾卑斯、北海道或長白山等度假勝地展開一段刺激的「高山假期」。根據市場研究指出，全球山地與滑雪度假市場於2024年成長率以超過前年1marie claire 美麗佳人 ・ 4 小時前
200棵漸層落羽松樹海大道！全台最美停車場37層寺廟一次拍
落羽松,南投縣,南投景點,南投落羽松,埔里景點,埔里落羽松,全台最美停車場,中台禪寺 漸層落羽松大道拍起來太夢幻！「中台禪寺」停車場種有約200多棵的落羽松，每年秋冬時形成金棕樹海美景，號稱「全台最美停車場」，現場還可賞37層樓寺廟建築大景！景點+ ・ 6 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 16 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前