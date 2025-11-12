鳳凰颱風來襲多地颱風假無風無雨！估計傍晚登陸持續減弱注意陣雨強風

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

鳳凰颱風12日清晨暴風圈觸陸，並且持續減弱，接近輕颱最弱等級，12日中午前多地放颱風假不過無風無雨，台中、嘉義都是微涼多雲的天氣，12日下半天鳳凰進入快閃襲台的過程，傍晚自高屏一帶登陸，結構持續破壞，恐怕已消散回歸熱帶性低氣壓等級，被網友笑稱「死在台灣上空」，預計今晚到深夜解除陸上颱風警報，不過外圍環流的影響仍在，東部、南部有陣雨，颱風中心可能有10級左右強陣風，要留意！

圖 / 中央氣象署

颱風強度已明顯減弱，帶來的風雨也減少，白天在迎風面基隆北海岸、花東地區及南部有局部陣雨出現，其他地區也有零星雨勢，晚起隨著環境逐漸轉東北風，北部及宜蘭地區降雨增加，並有局部大雨發生的機率，外出請記得攜帶雨具；氣溫方面，各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至24度。

13日週四熱帶性低氣壓及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨後多雲，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率。

颱風資訊

編號第 26 號 輕度颱風鳳凰

國際命名 FUNG-WONG

12日8時的中心位置在北緯 21.5 度，東經 119.4 度，以每小時12公里速度，向東北東進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑 150 公里(西北側 190 公里、東北側 110 公里、西南側 180 公里、東南側 120 公里)，十級風平均暴風半徑 - 公里。

