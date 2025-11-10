鳳凰颱風來襲將穿越台灣 桃市水務局已啟動防汛應變強化防汛整備





中央氣象署指出，中度颱風鳳凰10日2時中心位置於北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行。預估桃園市11日晚間至13日有短暫陣雨並有局部大雨發生機率。

因應鳳凰可能帶來之降雨影響，市府水務局10日表示，已於11月9日下午5時完成全市權管抽水設備試運轉，確保機具於積淹水時可即時投入應用，且轄內43處水門已完成防汛啟閉，尤其是八德區介壽路二段583巷上游三處水門特別加強操控及中壢區環北路與慈惠三街口佈設12吋抽水機，以降低颱風期間區域排水系統負荷。



因應鳳凰颱風來襲，桃園市政府水務局已啟動防汛應變強化防汛整備。

另，針對114年多次出現淹水情形之地點，已請市府各區公所、環境管理處及工務局養護工程處於7日起進行巡查清淤作業，強化排水效能以保障民眾通行安全。並通知各區公所於10日上午10時開放民眾領用沙包，以「最小淹水、最快退水、最高安全」為目標，保障市民生命財產安全。

為預先騰空蓄洪空間，水務局已完成龍山、中原(14A)、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池之預抽放水作業，強化緊急調節功能。



針對桃園市山區土石流及大規模崩塌災害潛勢區，市府今年度已辦理土石流兵棋推演及實際演練的整備作業(包含復興區華陵里、奎輝里、高義里、三民里、長興里及羅浮里)，並開發土石流保全戶收容避難處所QR CODE及Line Bot疏散避難回報系統，可縮短回報時間，並可掌握土石流保全戶收容避難情形。

市府呼籲市民密切留意氣象與防災資訊，尤其住在低窪地區或鄰近河川區域的居民，應提前做好防災準備。也可下載「水情看桃園」APP，掌握即時降雨、淹水警示及氣象推播資訊，與市府攜手提升防汛應變能量。



