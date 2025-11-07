鳳凰颱風來襲恐掃全台！週三最接近台灣 專家：風雨影響長達三天
鳳凰颱風下週恐襲台！中央氣象署指出，鳳凰颱風下週會進入南海並轉向北上，預測最可能從台灣中南部登陸或穿越陸地，對全台造成影響的時間約落在週一（10日）至週四（13日）之間。另外，氣象專家、天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇也表示，颱風未來幾天將逐漸增強，屆時全台各地恐迎來風雨，影響期間長、範圍廣，民眾應提前做好防颱準備。
根據氣象署最新路徑預測顯示，鳳凰颱風中心最接近台灣的時間落在週三（12日），不排除將從中南部登陸並橫越台灣。實際登陸位置仍需觀察其進入南海後的轉向情況，但整體而言，颱風通過台灣的機率偏高，並將在週四（13日）逐漸遠離。
氣象局也指出，自週一開始，鳳凰颱風的外圍環流便會逐漸影響台灣，北部與東半部地區將率先出現明顯降雨，加上東北季風增強，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地將於週一、二先後出現強風與大雨。
鳳凰颱風最接近台灣的時間將落在週三，全台天氣將受到直接衝擊，中南部地區屆時亦可能出現短時強降雨與強風。週四上午北部與東北部仍有殘留降雨，預計從週四下半天起風雨才會明顯緩和。另外，氣象專家、天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇則表示，鳳凰颱風接下來兩三天將朝菲律賓移動，靠近呂宋島時強度會進一步增強，有可能達到強烈颱風等級；但由於登陸陸地會受到摩擦影響，強度會隨之減弱。
預估進入南海後將於下週二（11日）轉向北上，朝台灣海峽南部靠近。颱風接近台灣時，預計僅為輕度颱風強度，並有可能從中南部登陸後穿越台灣本島。吳聖宇分析，雖然鳳凰颱風風勢不至於過強，但各地皆應留意雨勢變化。北部與東半部因影響時間較長，累積雨量預期會較高；中南部則集中在颱風登陸期間，雖然降雨時間短，但強度可能較大，週三為全台風雨最明顯的一天。
此外，因颱風登陸呂宋島後強度將受削弱，且北上時受環境條件限制，來到台灣附近時僅為輕度颱風，移動速度也將加快，預期不會在台灣滯留過久。颱風通過後，風雨影響將迅速減弱，後續也不太會受到西南氣流或低壓帶影響。
對於11月仍有颱風可能登陸的情況，吳聖宇指出，類似情形雖不常見但並非首次發生。去年11月「天兔」颱風接近台灣但未登陸，真正11月登陸的個案則要回溯至1967年的「吉達」颱風與2004年12月的「南瑪都」颱風。他解釋，今年太平洋高壓偏強，使南方洋面持續具備颱風生成條件；而北方冷高壓尚未建立秋冬型態，因此仍可能有颱風生成並靠近台灣。
看更多 CTWANT 文章
震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖
為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？
改名優先席照樣有爭議！身障男子遭老翁貼臉拍照「公審」 悲問：社會怎麼了？
其他人也在看
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 5 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 10 小時前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑 氣象專家：3縣市雨勢明顯
氣象專家賈新興引述最新歐洲系集模式及各AI模式預報資料指出，鳳凰颱風預計下週一將通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近。若按照這預測路徑，宜蘭、花蓮、台東雨勢會很明顯。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐增強北轉！賈新興示警：週末天氣變化至關重要
鳳凰颱風動向引發關注，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(7)日提醒，民眾應特別留意颱風後續移動趨勢，以及10至11日南側太平洋高壓的變化。他指出，週末天氣變化將決定下週台灣整體天氣走向，現階段颱風路徑仍有變數。中天新聞網 ・ 6 小時前
颱風鳳凰估下周一靠近台灣 不排除發布颱風警報
中央氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，影響台灣的機率相當高，不排除可能會發布颱風警報。下周二、三（11、12日）受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 3 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 1 天前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐「拋物線掃過台灣」 專家曝北台灣防大雨時間
第26號颱風「鳳凰」生成，中央氣象署今日表示，週日晚間起北北基宜容易有雨，下週一鳳凰會到轉折關鍵區，不排除發布警報，大台北、東半部地區、南部地區週二及週三降雨機率高，要留意局部豪大雨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風這天轉折關鍵 氣象署一圖曝走勢：不排除發警報、留意是否共伴
第26號颱風「 鳳凰 (Fung-wong)」在今（6）日凌晨兩點生成！中央氣象署在臉書官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」貼圖發文示警，【鳳凰颱風生成，下週離臺近】，預計下週一（11/10）前後會接近巴士海峽至臺灣附近海面，請密切注意！颱風&外圍環流+東北季風，兩者影響下的降雨，具有高度的不確定性，要看到時候颱風位置強度、外圍環流影響程度而定，請多留意後續的路徑預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風鳳凰「罕見」特殊案例 專家提冷知識：鳳凰不是鳥
颱風鳳凰生成後仍不斷增強，預估其顛峰強度可達強烈颱風等級，依照目前預估路徑除了登陸菲律賓，未來也將朝台灣撲來。氣象專家林得恩今（7）日po文，分析指鳳凰是個罕見的特殊案例，他還提到相關冷知識，強調本次「鳳凰」颱風，「不是花，不是鳥，而是山；香港命名。」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前