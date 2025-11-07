鳳凰颱風來襲恐掃全台！週三最接近台灣 專家：風雨影響長達三天

氣象專家吳聖宇提醒，鳳凰颱風雖預估為輕度，但外圍環流影響時間長、範圍廣，應提早防範。（示意圖／黃耀徵攝）

鳳凰颱風下週恐襲台！中央氣象署指出，鳳凰颱風下週會進入南海並轉向北上，預測最可能從台灣中南部登陸或穿越陸地，對全台造成影響的時間約落在週一（10日）至週四（13日）之間。另外，氣象專家、天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇也表示，颱風未來幾天將逐漸增強，屆時全台各地恐迎來風雨，影響期間長、範圍廣，民眾應提前做好防颱準備。

鳳凰颱風外圍環流將自週一起影響北部與東半部地區，恐有明顯風雨。（圖／氣象署）

根據氣象署最新路徑預測顯示，鳳凰颱風中心最接近台灣的時間落在週三（12日），不排除將從中南部登陸並橫越台灣。實際登陸位置仍需觀察其進入南海後的轉向情況，但整體而言，颱風通過台灣的機率偏高，並將在週四（13日）逐漸遠離。

廣告 廣告

氣象局也指出，自週一開始，鳳凰颱風的外圍環流便會逐漸影響台灣，北部與東半部地區將率先出現明顯降雨，加上東北季風增強，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地將於週一、二先後出現強風與大雨。

鳳凰颱風最接近台灣的時間將落在週三，全台天氣將受到直接衝擊，中南部地區屆時亦可能出現短時強降雨與強風。週四上午北部與東北部仍有殘留降雨，預計從週四下半天起風雨才會明顯緩和。另外，氣象專家、天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇則表示，鳳凰颱風接下來兩三天將朝菲律賓移動，靠近呂宋島時強度會進一步增強，有可能達到強烈颱風等級；但由於登陸陸地會受到摩擦影響，強度會隨之減弱。

預估進入南海後將於下週二（11日）轉向北上，朝台灣海峽南部靠近。颱風接近台灣時，預計僅為輕度颱風強度，並有可能從中南部登陸後穿越台灣本島。吳聖宇分析，雖然鳳凰颱風風勢不至於過強，但各地皆應留意雨勢變化。北部與東半部因影響時間較長，累積雨量預期會較高；中南部則集中在颱風登陸期間，雖然降雨時間短，但強度可能較大，週三為全台風雨最明顯的一天。

此外，因颱風登陸呂宋島後強度將受削弱，且北上時受環境條件限制，來到台灣附近時僅為輕度颱風，移動速度也將加快，預期不會在台灣滯留過久。颱風通過後，風雨影響將迅速減弱，後續也不太會受到西南氣流或低壓帶影響。

對於11月仍有颱風可能登陸的情況，吳聖宇指出，類似情形雖不常見但並非首次發生。去年11月「天兔」颱風接近台灣但未登陸，真正11月登陸的個案則要回溯至1967年的「吉達」颱風與2004年12月的「南瑪都」颱風。他解釋，今年太平洋高壓偏強，使南方洋面持續具備颱風生成條件；而北方冷高壓尚未建立秋冬型態，因此仍可能有颱風生成並靠近台灣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

改名優先席照樣有爭議！身障男子遭老翁貼臉拍照「公審」 悲問：社會怎麼了？