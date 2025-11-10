鳳凰颱風來襲竹市提前因應 啟動災害應變中心強化三級開設





為加強防颱整備，竹市10日上午9時先行成立災害應變中心，強化三級開設，由消防局應變小組進駐，全面強化各項整備工作，並規劃於晚間中央氣象署發布海上颱風警報後，提升為二級開設，由各局處成立應變小組，隨時待命投入搶災及事故排除。

邱代理市長指出，根據氣象預報鳳凰颱風將於今日起逐漸向西北移動，受其外圍環流影響，新竹市後續風雨將逐步增強。為確保災時搶修及救援能量充足，已責成訂有災害搶險契約的主管機關，包含消防局、工務處、城市行銷處、都市發展處、交通處、各區公所，於災害應變中心成立後，通知所屬廠商待命，並於接獲通知後立即前往災害現場執行搶險作業，確保災害應變作業順利進行。

廣告 廣告

消防局表示，邱代理市長同時責成民政處通知各里幹事配合颱洪行動匯報系統，執行災情查報；各項公共工程的主辦單位確實針對起重機、鷹架、圍籬等加強固定措施；都發處則需通知民間私人興建工程的負責單位加強防颱整備措施，並要求大型廣告帆布的廣告主完成鷹架加固及帆布收整作業；城銷處持續透過市府官網、市長臉書等管道即時發布颱風情資、陣風大小及提醒民眾相關防災訊息。

市府表示，面對鳳凰颱風，各局處務必全面強化防颱整備，將颱風可能造成的災害降至最低。消防局已全面檢視防汛及救災裝備器材，並密切關注颱風動態；工務處同步針對滯洪池進行預先排水作業，加派人力巡檢車行地下道與抽水設備，確保抽水站正常運作、避免積水情形發生，尤其歷年淹水潛勢區須確保排水暢通。

此外，公園管理中心針對公園及道路兩側具傾倒疑慮的樹木加強固定，並機動調派人力優先修剪，降低強風豪雨造成倒樹風險；環保局則加強易積淹水區域側溝清淤，特別針對海埔二街、港南三街籃球場及公園路公車站牌周邊進行預先清溝，確保排水順暢，防範積淹水災情。



更多新聞推薦

● 鳳凰颱風來襲 蔣萬安指示局處：提前研判是否停止上班上課