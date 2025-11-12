鳳凰颱風來襲陳亭妃固守台南 由辦公室主任代為完成市長初選登記
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
因為鳳凰颱風，台南已經宣布停止上班課，民進黨立委陳亭妃今（12）日上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調：「市民的一切永遠是最重要的。颱風來襲，我就要固守台南、守護台南，這是我對台南的承諾──任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起。」
陳亭妃表示，一大早7點就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變的很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，亭妃再一次確認，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。
亭妃進一步指出，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但是亭妃絕對有信心要將台南打造成『行動政府』，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量。」因為我們要讓台南的光榮與自信重現。
面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃直言：「2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？亭妃要用行動證明，我就是那個最強的母雞。」
陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政。如果連台南都要讓賴主席擔心，那我們怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？所以台南一定要大贏。這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。
她也提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高。日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。陳亭妃說：「台南400年來從未有過女性市長，這次我要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。」
27年來，陳亭妃從未離開基層。她說：「我的服務從沒有休息，我的腳步也從沒有停下。我知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼。」
最後，陳亭妃語氣堅定地表示：「颱風來，我守在台南；挑戰來，我衝在前面。這是我的責任，也是我的信念。我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前。」
