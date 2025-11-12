鳳凰颱風來襲高雄停班課 各大醫院啟動特別門診

颱風來襲台停班課，高雄各大醫院啟動特別門診，急診醫療大多照常。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕鳳凰颱風襲台，高雄市11月12日停班停課，包括長庚、高醫、高榮、國軍高雄總醫院、阮綜合、鳳山、大同等大型醫院紛紛開設颱風特別門診，高醫12日上午醫療業務正常，多數醫院門診均暫停，可上網各相關醫療院所官網查詢。

高雄長庚、鳳山、大同醫院，包括住院、手術、透析照常服務；急診24小時提供服務；除特別門診外，其餘門診服務均暫停；已預約當日之檢查、檢驗、門診手術者，敬請視情形致電原預約單位，或另調整預約時段，如需聯繫颱風停班無服務之檢查室，請後續於上班時間再來電更改排程。

高醫12日上午醫療業務正常 下午開設天然災害彈性門診，相關資訊公告可上官網查詢。

國軍高雄總醫院12日包括內、外科(上午、下午)、骨科(上午)、精神科(上午)有門診，至於預約檢查(驗)及住院等候通知，體檢暫停，急診不提供慢箋領藥服務。

高榮因應停班停課，上午開設部分門診，約診、檢查、檢驗暫停；原預約掛號、排程均取消；慢箋領藥請於12點前報到；至於原定檢查、檢驗與門診手術等常規醫療作業，再請於上班時間，聯繫科部或單位，另行安排時間，如須回診請於4週內持停班當日掛號資料，於醫師看診當日至掛號櫃檯加診；12日的住院、急診則正常服務。

阮綜合醫院12日同步開設颱風特別門診，上午、下午開設颱風門診，全日暫停服務科別有牙科、復健科、心肺檢查、神經生理檢查、排尿障礙檢查、體外震波碎石等，若已預約大腸鏡檢查者，正常提供服務；另照常服務的部分有急診、住院、洗腎、預約手術、預約檢查/檢驗(CT/MRI、胃鏡、超音波、大腸鏡、心導管、放腫科、核醫科、放射科、檢驗科)化療及美沙酮，若因颱風影響未能到院就診者，請於1個月內擇期回醫院就診。

