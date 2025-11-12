鳳凰颱風來襲 全台51傷、疏散撤離8326人

〔記者陸運鋒／新北報導〕鳳凰颱風海上陸上颱風警報，中央災害應變中心今(12)日早上第5次工作會報由指揮官內政部長劉世芳主持，同時與宜蘭縣政府、花蓮縣政府、花蓮縣光復鄉公所、萬榮鄉公所視訊連線，統計至今天上午，已造成全台51傷，累計積淹水災情118件，主要集中於宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山，未退水26件(宜蘭縣25處，主要為冬山鄉的農田及排水周邊低窪地區，深度約20~130公分；另1件為花蓮馬太鞍明利地區。

中央災害應變中心統計，全台總災情349件，包括民生基礎設施、道路隧道、土石、建物毀損、路樹及其他等，曾停電11317戶、待修復5907戶，曾停水8809戶、待修復370戶，基地台受損4座；累計10縣(市)政府疏散撤離8326人，開設62處收容1510人。

今受到颱風及其外圍環流影響，北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

農業部發布土石流紅色警戒56條、黃色警戒88條。國軍部分今派遣347人，協助地方政府兵力申請，並會同地方警消，共同執行災情蒐報傳遞任務。

馬太鞍溪堰塞湖部分，今早7時監測數據水位1012公尺，湖區面積約8公頃，自10日晚間11點水位開始下降起，迄今湖區水位已下降8.7公尺，蓄水量減少約91萬立方公尺，餘74.3萬立方公尺蓄水量，蓄水量約為溢流前0.82%，將持續監測堰塞湖最新狀況，即時發布警戒資訊。

