鳳凰颱風來襲！北市明放颱風假？ 蔣萬安：會持續密切掌握

台北市 / 武廷融 綜合報導

中颱「鳳凰」來勢洶洶，受到颱風外圍環流及東北季風影響，北部地區今(10)日已經出現陣雨。台北市長蔣萬安今日主持「鳳凰颱風整備會議」，被問到今晚是否可能宣布放颱風假？蔣萬安表示，目前鳳凰颱風的轉向角度、路徑、速度都不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，再來評估風勢、雨勢對台北造成的衝擊。

蔣萬安今日主持「鳳凰颱風整備會議」，他受訪時表示，為因應鳳凰颱風接下來可能對台北市造成的風勢和雨勢，要求各局處進行防颱整備並開會。而台北市預估受颱風侵襲率達69%，是否會放颱風假？蔣萬安回應，會聽取氣象團隊最新報告，目前了解鳳凰颱風穿越呂宋島後會轉向，但是整體轉向角度、路徑、速度都高度不確定，因此一定會會密切掌握颱風動態，評估對於台北市的衝擊。

原始連結







更多華視新聞報導

學測英文作文考颱風假 電影院人潮對比冒雨騎車

蔣萬安公布北市沒放假遭網友痛批 今網友讚「不放假才是真帥」

颱風丹娜絲來襲 北市晚間8時宣布7日是否停班課

