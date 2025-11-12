鳳凰颱風來襲 南市社會局啟動收容關懷行動 展現防災決心

記者許旗成/台南報導

為因應鳳凰颱風來襲，臺南市政府秉持「防災重於救災」原則，於11月11日即預先通知各區公所加強整備臨時收容、社會救助及弱勢族群特殊保護等防災應變措施，並要求針對可能因道路中斷而成孤島之山地村里，落實民生物資儲存機制，確保市民安全與生活無虞。



黃偉哲市長表示，面對颱風威脅，市府團隊以守護市民安全為首要任務，提前開設收容中心，讓民眾能在風雨來襲前安心避難。他強調：「保護市民安全是市府的首要任務，我們要讓大家在安全、溫暖的環境中度過颱風期。」

社會局長郭乃文指出，社會局已結合區公所及民政單位，提供住宿、餐飲及必要照顧服務，並針對行動不便或身體狀況不佳之長者加強安置與協助。她感謝市民配合預防性收容措施，強調「及早撤離可有效降低災害風險，也讓救援資源運作更順暢。」

此外，社會局也同步展開街友安置作業，輔導街友前往街友中心及平價旅館暫宿，確保安全無虞。全市社福機構（含112家老人福利機構、25家身心障礙福利機構及3家兒童及少年福利機構）皆已完成防颱整備，確保住民安全與飲食供應無虞。

今（12）日社會局主任秘書陳雅芬前往鹽水區老人文康活動中心，關懷預防性收容中心內提前入住的16位民眾，了解生活狀況與心理感受，並致贈民生物資，傳達市府的溫暖與關懷。入住民眾林奶奶表示：「雖然風雨還沒到，但提前來這裡真的比較安心，志工也都很照顧我們。」另一位王先生也說：「感覺政府有準備，心裡比較不慌」。

社會局提醒，民眾若居住於低窪地區或有安全疑慮，可主動撥打1999市民專線，或向區公所及社會局通報需求，市府將即時提供必要協助，與市民一同平安度過颱風。