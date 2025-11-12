鳳凰颱風來襲 台中地稅局啟動災損減稅協助措施
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中央氣象署預測鳳凰颱風將於南部登陸，受外圍環流影響，中部地區恐有強陣風及大雨發生。市長盧秀燕特別提醒市民，務必做好防颱準備，注意自身安全。若民眾因颱風造成財產損失，可申請相關稅捐減免，地稅局也會透過災情中心及媒體管道蒐集災情資料，主動協助受災民眾辦理相關減稅事宜。
地稅局長沈政安說明，市民朋友如果房屋因颱風受損，毀損面積達整棟5成以上、須修復才能使用，房屋稅可全免；毀損面積達3成以上未滿5成者，可申請減半徵收。提醒受災民眾應先拍照或錄影存證，並於明年3月23日前提出申請。如果土地因災害發生山崩、地陷、流失或沙壓，致環境條件及技術上無法使用，可於明年9月22日前申請地價稅全免。
沈局長進一步指出，汽車或排氣量151cc以上機車如果因風災受損，需修復後才能使用或無法再使用，請於災害發生日起1個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢，使用牌照稅將計算至災害發生前一日。如未能即時辦理報停手續，可於災害發生日起1個月內，檢附主管機關核發的災害證明及修車廠證明文件，依修復前未使用日數申請減免。至於查定課徵的娛樂稅業者，如因災害受損無法營業，可於災害發生日起1個月內提出申請，地稅局將依勘查結果，以實際營業天數計徵娛樂稅。
沈局長強調，地稅局除主動蒐集災損資料外，亦將積極協助民眾辦理稅捐減免，主動協助受災市民減輕稅負。颱風來襲民眾務必注意安全，妥善保留財產受損證據，如果仍有疑問，歡迎利用地稅局免費服務電話0800-000321或22585000按1轉全智慧客服中心，將有專人提供服務。
