鳳凰颱風來襲 台中慈濟醫院啟動員工子女托育服務
記者徐義雄／台中報導
台中市政府因應鳳凰颱風宣布停班停課，肩負救護重任的醫護人員須逆風前行正常上班。家有幼童的醫護員工堅守崗位，心繫孩子在家的安危。台中慈濟醫院十二日推出同仁子女托育服務，打造員工家庭「颱風天避風港」。
台中慈濟醫院副院長莊淑婷指出，八月颱風季節研議確認員工子女托育服務，此次鳳凰颱風首度登場。教育團隊在台中市政府宣布停班停課後立即啟動，十二日清晨八時，醫院圖書館搖身一變成為兒童樂園，醫護人員陸續將三至十歲的孩子交由慈濟志工照顧。志工以故事、桌遊與學習活動陪伴孩子，兼顧安全與心靈成長，家長得以無憂投入工作。
營養科為孩子準備健康點心與均衡午餐，確保他們在颱風天能吃得營養又飽足。心功能檢查室員工許馨文帶六歲、九歲的兩個女兒來。以往颱風天上班只能帶孩子在工作區旁獨自看書，現在有專人陪伴，工作時更專心、心也更安定。
內視鏡檢查室胡淑芬表示，三歲與六歲的孩子交給志工照顧，孩子開心有伴，自己全神貫注完成病人的檢查工作。
