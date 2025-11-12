鳳凰颱風來襲 台南永康大灣排水破堤工程警戒

永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程，區長李皇興(左)現場巡查防颱準備。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「鳳凰」颱風侵襲，台南轄內各重要河川沿岸全面戒備，永康區國光五街跨越大灣排水段正推動路面抬升計畫，改善積淹，因屬破堤工程，不能大意，公所今午再度進行巡查，了解施作單位是否已落實相關防護，避免大雨時成為潰流的缺口，引發災情。

永康區長李皇興前往勘查，並聽取監造單位的簡報，會持續監測水位高度，緊急應變，並確認帆布、太空包，以及必要時，派上用場的機具都已進駐，全力落實防颱工作。

永康大灣排水是仁德三爺溪的上游，流經之處都人口密集，防洪工作相當重要，尤其沿岸的地勢都較為低漥，政府不斷投入經費，全力治理，降低大雨易淹的災情，持續歷經颱風的考驗後，已見改善效益。

廣告 廣告

李皇興指出，國光五街是崑山國小正門往高速一街最便捷的要道，但在跨越大灣排水段附近，颱風豪雨時，路面容易積淹，阻礙通行，政府斥資展開墊高工程，但施作需要，堤防連接點會暫時成為缺口，必須特別注意安全防護。

現場的抬升橋面與底下箱涵等部分，進度會比較快，至於整體道路工程，則趕在明年汛期前完成，李皇興提到，屆時可改善國光五街往返高速一街就遇雨易淹的問題，交通更順暢。

永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程，鳳凰颱風來襲，防災準備令人關切。(記者吳俊鋒攝)

永康國光五街跨越大灣排水段正進行路面墊高工程。(記者吳俊鋒攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整

鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

只剩最後一口氣！ 鳳凰降至輕颱下限 颱風論壇分析最後一波風雨

