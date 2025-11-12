鳳凰颱風來襲 台東老平房承受不住坍塌
台東地區連日降雨，上午在卑南國小對面，一間屋齡超過50年的老屋，因為沒有打地基、遭雨勢侵蝕倒塌，所幸無人傷亡。在太麻里鄉香蘭村，太麻里溪溪水暴漲，導致堤防溢堤湧入防汛道路，縣府緊急調派怪手搶修，目前未影響居民安全。
大愛電視記者 阮迺閎：「連日豪雨造成太麻里溪溪水暴漲，位於太麻里鄉香蘭村的一處堤防，發生溢堤的情形。」
溢堤的溪水沿著防汛道路而下，台東縣府緊急調派怪手救災，只是前來支援的車輛一度受困，所幸鄰近的部落地勢較高，暫時不影響居民安全。
太麻里鄉香蘭村長 蕭惠明：「居住的地方是不影響，影響到出入比較不方便，還有造成農作物的淹水 損傷。」
台東縣議員 翁麗吟：「這個地方，它要把它挖個深溝，然後讓水從左邊下流去，就不會再溢堤了。」
大愛電視記者 阮迺閎：「在卑南國小對面這間平房，因為屋齡超過50年，加上沒有打地基，這兩天因為大雨，結構失去支撐倒塌，所幸沒有造成人員傷亡。」
屋主 莊先生：「聽到霹哩帕拉的聲音，(這樣喔) 那個牆壁裂，屋頂裂開的聲音。」
台東市卑南里長 吳建利：「以前這下面是沒(打)地基 都是土，所以泡水泡久了 土鬆了，上面就這樣 上午才開始崩塌。」
這棟房子，長久沒有人居住，屋主最近要整修，沒想到意外倒塌，也提醒民眾，風雨尚未停歇，外出務必提高警覺。
