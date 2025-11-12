鳳凰颱風來襲 台電嘉義區處全面動員嚴陣以待

台電嘉義區處做好防颱超前部署。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕鳳凰颱風來襲，台電嘉義區處為防範強風豪雨可能造成的電力設施災情，已於今(12)日上午9時全面啟動防颱應變機制，並依災害搶修編制動員人力，確保颱風期間電力供應穩定與搶修應變即時。

嘉義區處表示，為減少強風造成的樹木倒塌壓線事故，特別加強樹修作業面積達4萬7500平方公尺；針對沿海地區，完成共3750支電桿礙子清洗作業，並對東石、大寮、新塭三所沿海變電所各執行兩次礙子清洗清理，以強化耐風抗鹽害能力。同時盤點全區17所變電所防淹水設施狀況，確保機具與電氣設備防護完備。

台電嘉義區處強調，防颱整備「寧可超前、不可鬆懈」，目前各項物資、機具、油料及通信設備都已盤點完成，全力守護嘉義地區供電安全，並呼籲民眾颱風期間避免外出、遠離電線及電桿，如發現設施受損，請撥打台電1911客服專線通報，共同守護用電安全。

如接獲停電通報，將立即啟動應變機制，調派搶修人員及車輛進駐現場，進行搶修復舊作業。復電程序將採針對颱風造成的停電事故積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，優先搶復火車、自來水及電話通信等公用設施供電。

台電公司網站(https://www.taipower.com.tw)於天然災害期間設有「天然災害停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。##

台電嘉義區處清理樹枝嚴陣以待。(記者蔡宗勳攝)

