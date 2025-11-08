鳳凰颱風來襲 台電花蓮區營業處全力戒備防颱
記者林中行／花蓮報導
台電花蓮區營業處八日表示，鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估週一轉向台灣，雖目前路徑仍有變數，但東半部地區將會有強降雨發生。為預防颱風來襲致災影響民眾用電，台電花蓮區營業處已全面盤點搶修人員、車輛、機具材料等整備待命。
花蓮區營業處副處長董群驥表示，提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加利用「台灣電力APP」、台灣電力公司官網通報及查詢停復電資訊，亦可撥打台電一九一一客服專線。
董群驥指出，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝、防範地下室淹水。
董群驥強調，如遇電線掉落與外露，請民眾立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免發生觸電情形。他表示，台電的配電自動化系統皆可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電將盡速派員搶修。如果民眾住戶附近大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過「台灣電力APP」及台電公司網站颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾善加利用。
董群驥表示，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。
